MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:29

Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!

Ünlü pop şarkıcısı Edis Görgülü'ye mahkemeden şok karar çıktı. İki davayı da kaybeden ünlü isim milyonlarca lira para ödeyecek. İşte davanın nedeni...

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 18:29
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Popçu Edis'e milyon liralık dava şoku! İki davayı da kaybetti: Kayıp üstüne kayıp!


Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis Görgülü, daha önce menajerlik şirketi ile mahkemelik olmuştu. 2019 yılında Edis Görgülü’nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı dava açan ünlü isim milyonluk şok yaşadı.

2019 yılında ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı. Bon prodüksiyon ve Palm Records şirketlerinin kayıtları incelendiğinde davacı menajerlik şirketinin Görgülü’nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildiği iddia edilmişti.

Popçu Edis’e milyonluk şok!



Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi’nin sahibi Bilal Oğuz, “ Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz “ dedi.

Yapım şirketi ilk davayı Nisan 2021’de kazanmıştı. Edis Görgülü, ikinci davada ise 1 milyon 22 bin TL ödemeyle karşı karşıya kaldı. İlgili prodüksiyon şirketinden yapılan açıklamada, Edis Görgülü ve şirket arasında görülen alacak davasında, mahkeme tarafındandavanın kabul edildiği ve haklı bulundukları ifade edildi.

Buna göre alacaklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte Edis Görgülü’den tahsil edileceğine karar verildiği ifade edildi. Ünlü isim davalık olduğu şirkete ilk davayı kaybetmesi nedeniyle 1 milyon 370 bin TL ödemeye mahkum edilmişti.

Ünlü isim ikinci davadan umutlu iken çıkan karar ile şok oldu. Edis Görgülü, ikinci davayı da kaybetti ve bu nedenle davalık olduğu yapım şirketine 1 milyon 22 bin TL ödemek zorunda kalacak.

Edis Görgülü’den ise davaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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