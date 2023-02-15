GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:00

Popun yıldızı Madonna'dan deprem paylaşımı! Herkesi o kuruma bağış yapmaya çağırdı: Sözleri gündeme oturdu!

Ülkemizde yaşanan asrın felaketi olarak adlandırılan deprem sonrasında birçok ülke tarafından yardım destekleri gelirken dünyaca ünlü sanatçı Madonna bu duruma sessiz kalmadı. Haluk Levent önderliğinde devam eden AHBAP için yardım çağrısında bulunan Madonna'nın sosyal medya paylaşımı haberimizde yer almaktadır.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 23:00
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Popun yıldızı Madonna'dan deprem paylaşımı! Herkesi o kuruma bağış yapmaya çağırdı: Sözleri gündeme oturdu!
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle beraber 10 şehir derinden etkilenirken deprem bölgeleri için Türkiye birlik olarak yardım çağrılarında bulunuldu. Depremin ilk günüyle beraber Haluk Levent liderliğinden yürütülen yardım toplama kuruluşu AHBAP'a karşı tepkiler büyürken dünyaca ünlü isim Madonna'nı o paylaşımı herkesi şaşırttı. Türkiye'ye doğal afet sonrasında birçok ülke yardım eli uzatılırken ünlü isim Madonna ise sessiz kalmadı.

Madonna deprem paylaşımı



Ünlü isim Madonna depremzedeler için yapılacak yardımların AHBAP'a gönderilmesi yönünde yaptığı paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü. Deprem bölgesine Türkiye'nin her karışından dünyanın dört bir tarafından yardımlar gelirken AHBAP ve AFAD arasında tercih çatışmaları ortaya çıktı. Bazı tanınan isimler yardımların AHBAP'a değil AFAD'a yapılması yönünde çağrılarda bulunurken dünyaca ünlü sanatçı Madonna ise yardımlar için AHBAP'ı işaret etti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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