Portakalı mikrodalgaya koyunca olanlara inanamayacaksınız! Hemen deneyerek mucizeye tanık olun







İŞTE PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI







Portakalın sadece lezzetli bir meyve olduğunu düşünebilirsiniz, ancak portakal kabukları da oldukça değerli ve faydalıdır. Özellikle mikrodalga fırının temizliği konusunda, portakal kabukları size büyük bir kolaylık sağlayabilir.Portakal kabuklarını çöpe atmak yerine, kullanarak hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Mikrodalgaların sıcak yemek artıklarını temizlemesi zor olabilir. Ancak portakal kabukları bu sorunu çözebilir. Limon gibi asidik bir özelliğe sahip olan portakal kabukları, mikrodalganızı pırıl pırıl yapabilir.Nasıl mı? Önce portakal kabuklarını veya dilimleri bir kase suyla mikrodalgaya koyun ve 30-45 saniye boyunca ısıtın. Isınan kabuklar veya dilimler sayesinde mikrodalganızda asidik bir buhar banyosu elde edeceksiniz. Daha sonra, dikkatlice kaseyi mikrodalgadan çıkartın ve buharlaşan asit karışımını bir sünger yardımıyla temizleyin. Böylece, yiyecek artıklarıyla dolu mikrodalga fırınınızın içi pırıl pırıl olacaktır. Artık, mikrodalganızın temizlenmesi kolay ve hızlı olacak. Portakal kabuklarına atılmadan önce bir düşünelim derim!