YAŞAM
03 Nisan 2023 - 16:15

Portakalı mikrodalgaya koyunca olanlara inanamayacaksınız! Hemen deneyerek mucizeye tanık olun

Birçoğumuz portakalı soyduktan sonra kabuklarını atmak yerine çöp kutusuna fırlatıyoruz. Ancak artık portakal kabuklarını atmadan önce bir kez daha düşünmek gerekiyor. Çünkü portakal kabukları, mikrodalgada harikalar yaratabiliyor. İşte portakal kabuğunun mucizevi etkileri...

YAŞAM
03 Nisan 2023 - 16:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Portakalı mikrodalgaya koyunca olanlara inanamayacaksınız! Hemen deneyerek mucizeye tanık olun
TAKİP ETTAKİP ET


Portakalın sadece lezzetli bir meyve olduğunu düşünebilirsiniz, ancak portakal kabukları da oldukça değerli ve faydalıdır. Özellikle mikrodalga fırının temizliği konusunda, portakal kabukları size büyük bir kolaylık sağlayabilir.

İŞTE PORTAKAL KABUĞUNUN FAYDALARI

portakal



Portakal kabuklarını çöpe atmak yerine, kullanarak hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Mikrodalgaların sıcak yemek artıklarını temizlemesi zor olabilir. Ancak portakal kabukları bu sorunu çözebilir. Limon gibi asidik bir özelliğe sahip olan portakal kabukları, mikrodalganızı pırıl pırıl yapabilir.

Nasıl mı? Önce portakal kabuklarını veya dilimleri bir kase suyla mikrodalgaya koyun ve 30-45 saniye boyunca ısıtın. Isınan kabuklar veya dilimler sayesinde mikrodalganızda asidik bir buhar banyosu elde edeceksiniz.

Daha sonra, dikkatlice kaseyi mikrodalgadan çıkartın ve buharlaşan asit karışımını bir sünger yardımıyla temizleyin. Böylece, yiyecek artıklarıyla dolu mikrodalga fırınınızın içi pırıl pırıl olacaktır.

Artık, mikrodalganızın temizlenmesi kolay ve hızlı olacak. Portakal kabuklarına atılmadan önce bir düşünelim derim!

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ