SPOR
19 Aralık 2022 - 19:25

Portekiz'de aradığını bulamayan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu; genç isim İstanbul'a dönüyor...

Sezon başında Portekiz'in Portimonense takımının yolunu tutan Berke Özer, yarım sezon sonra İstanbul'a dönüş biletini aldı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 19:25
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Portekiz'de aradığını bulamayan Berke Özer'in yeni takımı belli oldu; genç isim İstanbul'a dönüyor...


Berke Özer, 2018 yılında Kerim Kılıç'la beraber dümenini İstanbul'a kırmış ve çocukluk takımı olan Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Fenerbahçe'de ilk sezonlarında Westerlo'ya kiralanan Berke, geçtiğimiz sezon takımda kendine yer bulmuştu. Altay Bayındır'ın sakatlıklarla boğuştuğu dönemde de kaleyi devralmıştı. Yazın rotasını bu kez Portekiz'e çeviren genç eldiven, Portimonense ile 4 yıllık mukavele yapmıştı. Sezon başından beri istediği forma şansını bulamayan Berke, Türkiye'ye dönüş bileti aramaya başlamıştı.

 



Berke'nin Türkiye'deki yeni durağı Eyüpspor olacak. Spor Toto 1. Lig'in güçlü takımlarından Eyüpspor, genç file bekçi ile 2+2.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Berke Özer, bu sezon Portekiz'de sadece iki maçta görev aldı ve kalesinde 4 gol gördü. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de ise 20 maçta forma şansı bulmuştu. Çıktığı 20 maçın 6'sında kalesini gole kapatmıştı. Berke'nin talipleri arasında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da vardı.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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