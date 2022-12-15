Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi...

2014 Dünya Kupası'nda felaket bir turnuva geçirmiş bir Portekiz, gruptan bile çıkamamıştı. ABD, Gana ve Almanya'nın yer aldığı grupta, turnuvayı şampiyon tamamlayacak Almanya ve ABD'nin arkasından üçüncü tamamlayarak turnuvanın dışında kalmıştı. Turnuvadan üç ay sonra ise takımın başına Fernando Santos getirilip yeni bir projeye başlanmıştı. Santos-Portekiz birlikteliği ilk büyük turnuvasında sıkıntılı bir şekilde ilerlese de turnuva sonunda kupaya uzanmıştı. Maçın ilk yarısında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan Cristiano Ronaldo, 2004'te üzüntüden ağlarken, 2016'da sevinç gözyaşlarına boğulmuştu. Devamında 2018'de Dünya Kupası'na son 16 turunda Uruguay'a kaybederek elenen Portekiz, bir sene sonra UEFA Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Takvim yaprakları 2020 yılına yaklaşırken tüm dünya bir virüsün etkisinde kalmış ve hayat insanlar için durmuştu. EURO 2020 de bir yıl sonraya ertelenmişti. Ancak yine Portekiz için başarısızlıkla sonuçlanan bir turnuva olmuştu. Turnuvadan 15 ay sonra Ronaldo belki de son kez Portekiz Milli Takımı'yla bir büyük turnuvada sahne alıyordu. Grup maçlarında her şey yolunda gitti. Son 16 turu maçı öncesi ise Fernando Santos, cesur bir karar verip Ronaldo'ya kulübenin yolunu göstermişti. Bu kararı çok eleştirilse de, İsviçre karşısında alınan 5-1'lik net galibiyet Santos cephesini güçlendirmişti ve Fas maçında da Ronaldo ilk 11'de yer almadı. Ancak Fas karşısında sonuca gidemeyen Portekiz'de hedef tahtasına oturtulan isim tabii ki de Fernando Santos oldu. Bu cesur kararının bedelini; eski oyunculardan, medyadan ve taraftarlardan aldığı tepkilerle çekti. Ve Fas maçından birkaç gün sonra resmi açıklamada geldi; Fernando Santos ile yollar ayrıldı. Şu anda milli takımın başına geçeceği büyük bir bilmece ancak insanlar şimdiden o koltukta görmek istedikleri kişiyi gözüne kestirmişler. O kişi ise Jose Mourinho'dan başkası değil.