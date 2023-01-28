Poşetini alan dolduracak! A101 29 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 indirimli fiyat listesinde yok yok!







29 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLERİ







A101 marketleri her hafta çeşitli ürünler üzerinde indirimleri gündeme getirirken müşterilerin yüzünü güldürüyor. Herkes Pazar gününü beklerken uzun zamandır indirime girmeyen ürünler yarı fiyatına raflarda yerini aldı. Kahvede çikolata çeşitlerine, deterjandan temizlik ürünlerine kadar her şey indirimli olarak A101'de yerini aldı. İşte, 29 Ocak 2023 aktüel ürünleri haberimizde yer almaktadır.200 g Keyfe Dibek Kahvesi 24 TL250 g Ünal Eski Kaşar Peyniri 49.90 TL 1.5L Pınar Ayran 22.50 TL 100'lü Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 259.90 TL 2600 ml Fairy Bulaşık Deterjanı 69.90 TL 9 kg Ariel Toz Deterjan 163.90 TL Dalan Banyo Sabunu Çeşitleri 39.90 TL Albeni XXL Karamelli Çikolata 32.95 TL 6'lı Lipton Buzlu Çay Çeşitleri 27.50 TL 6'lı Pepsi Max/Yedigün Gazlı İçecek 27.50 TLKarnabahar 8.50 TL Göbek Marul 11.95 TL Mayısdanoz 4.95 TL Kırmızı Lahana 9.95 TL Beyaz Lahana 4.95 TL Kereviz 14.90 TL 1000 g Çokça Ketçap Çeşitleri 26 TL 500 g Berona Makarna Çeşitleri 9 TL 840 g Çokça Mayısonez 42.50 TL 5L Vera Ayçiçek Yağı 149 TL 1000 g Yöremce Nohut Beyaz 39 TL 1000 g Yöremce Dermason Fasulye 34.25 TL 1000 g Yöremce Yerli Kırmızı Mercimek 24 TL 1000 g Yöremce Yeşil Mercimek 26 TL 2500 g Ovadan İthal Pilavlık Pirinç 46.50 TL 2500 g Ovadan Pirinç Baldo 75 TL 1000 g Ovadan Pirinç Yasemin Kokulu 33.75 TL 1000 g Ovadan Pirinç Baldo 32 TL 1000 g Zeo Siyah Zeytin 51.90 TL 1000 g Şokoley Kakaolu Fındık Kreması 57.50 TL850 g Balye Çiçek Balı 75 TL 800 g Hun Pekmez 65 TL 750 g Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 61 TL 1 kg Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 86.50 TL 1500 ml Birşah Ayran 19.25 TL 3 kg Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 56.50 TL 1L Birşah Pastörize Süt 17.25 TL 600 g Nimet Köy Ekmeği 13.75 TL 400 g Nimet Kepekli Ekmek 8.25 TL 400 g Nimet Çavdarlı Ekmek 11.75 TL 670 g Nimet Tost Ekmeği 13 TL Vince Antep Fıstıklı Çikolata 11.25 TL Xroll İncecik Gofret Çeşitleri 8.50 TL 150 g Dorbi Krem Şanti 11 TL 3'lü Falım Şekersiz Sakız Çeşitleri 5.15 TL 2 kg Yeğenler Buğday Unu 22.25 TL10'lu Molped Hijyenik Ped 18.90 TL 7'li Molped Hijyenik Ped 18.90 TL 1250 ml Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 59 TL 5 kg Çiçeğim Toz Deterjan 78 TL