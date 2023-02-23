Aktüel
23 Şubat 2023 - 15:15

Poşetini kapan Tarım Kredi Market'e koşacak! O ürünler 9,90 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor

binbir çeşit indirimlerle avantajlı alışveriş imkanı sunan tarım Kredi kooperatif marketler "haftanın fırsatı" duyurusuyla yeni fırsatları aktardı. İşte haberin devamı

Aktüel
23 Şubat 2023 - 15:15
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Poşetini kapan Tarım Kredi Market'e koşacak! O ürünler 9,90 TL'ye düştü: Kapış kapış satılıyor
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Tarım kredi kooperatifi piyasası, Türkiye genelinde 1000 şubesi ve bazı ürünleri etiketlemesiyle bu yıl da açık olmaya devam ediyor. Bazı ürünlerde indirim yapmaya başladık. Normalde ayda iki farklı indirim dönemiyle müşterilerini karşılayan tarım kooperatifi, bu sefer "haftanın fırsatı" sözleriyle yeni bir indirim yayınladı.

tarım kooperatifi



 

 Uygulanacak yeni indirimler hakkında bilgi veren tarım kooperatifi , ağırlıklı olarak temel hijyen ürünleri ve gıda ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Devam eden çiftçi kredisi piyasası indiriminin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​de kurumlar tarafından paylaşıldı. İşte çiftlik kredi piyasasında indirim...

15 Şubat 2023 tarihinde indirimin uygulamaya konulacağının duyurulması ile birlikte çiftçi kooperatif piyasası indirim hakkında bilgi verdi. Hijyen ürünlerinde indirim sağlarken nazarında özellikle bebek bezlerinde indirimler yer aldı. İşte bu ay çiftlik kredi birliği pazarından indirimler.

 

  • Elit Sıvı Sabun 750 ML :11,90 TL
  • Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 LT: 28,90 TL
  • 30'lu Jender Bug Kemerli Bez L-XL Bedenler: 229,90 TL
  • Elit Sıvı Krema: 13,90 TL
  • Elite Ultra Güçlü Çamaşır Suyu 4 KG: 42,90 TL
  • Sleepy Extra Bebek Bezi: 89,90 TL
  • Peros Konsantre Yumuşatıcı 1440 ML: 34,90 TL
 

28 Şubat 2023'e kadar devam edecek olan kooperatif piyasası indirimine dahil olan bir diğer ürün de temel gıdadır. Beyaz peynirden makarnaya kadar pek çok üründe indirim imkanı sunan Tarım Kooperatif Pazarı, indirimli fiyatları da paylaştı. İşte bu ay indirimler:

 

  •  İnes Beyaz Peynir 900g: 79,90 TL
  • Aynes Kremasız Yoğurt 2000g: 42,50 TL
  • Aynes Kaşar Peyniri 700g: 99,90 TL
  • TK 3 Beyaz Yarı Sert Peynir 525g: 69,90 TL
  • İnes Tereyağı 700g: 113,50 TL
  • TK Riviera Zeytinyağı 5 LT: 469,90 TL
  • Dondurulmuş Domates Salçası: 37,90 TL
  • TK Kakaolu Fındık Kreması 400 G: 27,90 TL
  • Dondurulmuş Makarna Tipi 500g: 9,90 TL
  • 1000 gr dondurulmuş küp şeker: 24,00 TL
EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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