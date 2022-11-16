Poşetini kapan Tarım Kredi Marketine koştu! Çay, kahve, fındık, çikolatada fiyatlar dibe çekildi!

Tarım kredi Kooperatif Marketlerinde yeni indirim haftası başladı. Tarım Kredi marketlerinde ayda iki kez birçok ürün 15 günlük indirime giriyor. Vatandaşların temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla satın alma amacıyla başlatılan indirim kampanyalarından binlerce vatandaş yararlanıyor. Tarım Kredi Kooperatif markalı birçok ürün 16 Kasım itibarıyla indirime girdi. Vatandaşlar özellikle TKK markalı ürünlere güveniyor ve mutfaklarında sıkça tercih ediyorlar. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında en çok kiloluk ve poşet çaylarda yapılan indirimler öne çıkıyor. Vatandaşlar bu indirimden 16 Kasım – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında yararlanabilecekler. İndirimi duyan birçok vatandaş ise soluğu Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde aldı. İndirimli ürünleri satışa çıkarak TKK Marketlerinde ay sonuna kadar daha birçok üründe daha kaçırılmaz fırsatlar yaşanacak.
Lipton Yellow Label – Earl Grey Demlik Poşet 48’li 33,50 TL TKK Birlik Çifte Kavrulmuş Fındık 200 gr 37,90 TL
Eti Browni İntense Çikolatalı Kek Mini 160 gr 15,95 TL Uludağ Efsane Portakal 2,5 LT 16,90 TL
Didi Soğuk Çay Şeftali – Bergamot Aromalı 2,5 LT 12,90 TL Original Gourmet Fusion Bitter – Beyaz Çikolata – Sütlü 102 gr 12,90 TL
Tahmisci Osmanlı Dibek Kahvesi 100 gr 11,90 TL
Ayrıca tüm bu indirimlere ek olarak Pakmaya ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Pakmaya ürünlerinden pirinç unu, pudra şekeri, maya, puding gibi ürünleri almak isteyenler yüzde 20 daha ucuza satın alacaklar.
Tarım Kredi Kooperatif Market 16- 30 Kasım indirimli ürünler kataloğu yayında!Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde bu hafta ay sonuna kadar devam edecek yeni bir indirim kampanyası duyuruldu. Kampanyada zincir marketlerde çok daha yüksek fiyatlara satılan çay ve kahve ürünleri ile içeceklerde fiyatlar düştü. TKK Birlik Tiryaki Siyah Çay 1000 gr 64,50 TL TKK Birlik Bardak Poşet Çay 25 adet 10,50 TL
Lipton Yellow Label – Earl Grey Demlik Poşet 48’li 33,50 TL TKK Birlik Çifte Kavrulmuş Fındık 200 gr 37,90 TL
Eti Browni İntense Çikolatalı Kek Mini 160 gr 15,95 TL Uludağ Efsane Portakal 2,5 LT 16,90 TL
Didi Soğuk Çay Şeftali – Bergamot Aromalı 2,5 LT 12,90 TL Original Gourmet Fusion Bitter – Beyaz Çikolata – Sütlü 102 gr 12,90 TL
Tahmisci Osmanlı Dibek Kahvesi 100 gr 11,90 TL
Ayrıca tüm bu indirimlere ek olarak Pakmaya ürünlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Pakmaya ürünlerinden pirinç unu, pudra şekeri, maya, puding gibi ürünleri almak isteyenler yüzde 20 daha ucuza satın alacaklar.