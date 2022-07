Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları

Posta kodu nedir?

Bolu posta kodu

Bolu ve ilçelerinin posta kodu

Posta kodu birçok şey için gereklidir. Kargo gönderirken, internette adres yazıldığında, mektup gönderilirken posta kodu önemlidir. Her il ve ilçelere ait posta kodları mevcuttur. Bolu posta kodunu merak eden vatandaşlarımız için bu haberi hazırladık. Posta kodu, bir adrese mektup gönderildiğinde ya da kargo gönderildiğinde gerekli olan harf veya basamak serisidir. Posta kodları her ile ve ilçeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı yerlerde posta kodu zorunludur. Vatandaşlar Bolu posta kodunu merak etmekte ve araştırmaktadır.Bir adrese mektup gönderilirken gerekli olan harf ya da basamak serisine posta kodu denilmektedir. Bir kere kullanıldığı vakit diğer işlemlerde de geçerli olacaktır. Dünya Posta Birliğine bağlı olarak 2005 yılı Şubat ayı itibariyle 190 ülkenin 117 posta kodu mevcuttur. Ulusal posta kodu kullanmayan ülkelerden birkaçı da Gana ve İrlanda'dır.Bolu'nun posta kodu: 14000 Bolu'nun ilçelerinde ki posta kodları ise her ilçeye göre değişmektedir. Posta kodları 5 hanelidir.Bolu Merkez posta kodu : 14300 Dörtdivan posta kodu : 14910 Gerede posta kodu : 14900 Göynük posta kodu : 14780 Kıbrıscık posta kodu : 14610 Mengen posta kodu : 14850 Mudurnu posta kodu : 14800 Seben posta kodu : 14750 Yeniçağa posta kodu : 14650