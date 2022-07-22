YAŞAM
22 Temmuz 2022 - 08:27

Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları

Posta kodu birçok alanda gereklidir. Her ilin ve ilçenin posta kodları farklıdır. Vatandaş Bolu posta kodunu merak etmektedir. Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İşte ayrıntılar.

YAŞAM
22 Temmuz 2022 - 08:27
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Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları


Posta kodu birçok şey için gereklidir. Kargo gönderirken, internette adres yazıldığında, mektup gönderilirken posta kodu önemlidir. Her il ve ilçelere ait posta kodları mevcuttur. Bolu posta kodunu merak eden vatandaşlarımız için bu haberi hazırladık.

Posta kodu, bir adrese mektup gönderildiğinde ya da kargo gönderildiğinde gerekli olan harf  veya basamak serisidir. Posta kodları her ile ve ilçeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı yerlerde posta kodu zorunludur. Vatandaşlar Bolu posta kodunu merak etmekte ve araştırmaktadır.



posta

Posta kodu nedir?

Bir adrese mektup gönderilirken gerekli olan harf ya da basamak serisine posta kodu denilmektedir. Bir kere kullanıldığı vakit diğer işlemlerde de geçerli olacaktır.

Dünya Posta Birliğine bağlı olarak 2005 yılı Şubat ayı itibariyle 190 ülkenin 117 posta kodu mevcuttur. Ulusal posta kodu kullanmayan ülkelerden birkaçı da Gana ve İrlanda'dır.

Bolu posta kodu

Bolu'nun posta kodu: 14000

Bolu'nun ilçelerinde ki posta kodları ise her ilçeye göre değişmektedir. Posta kodları 5 hanelidir.

Bolu ve ilçelerinin posta kodu

Bolu Merkez posta kodu : 14300

Dörtdivan posta kodu : 14910

Gerede posta kodu : 14900

Göynük posta kodu : 14780

Kıbrıscık posta kodu : 14610

Mengen posta kodu : 14850

Mudurnu posta kodu : 14800

Seben posta kodu : 14750

Yeniçağa posta kodu : 14650

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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