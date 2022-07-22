Posta kodu birçok şey için gereklidir. Kargo gönderirken, internette adres yazıldığında, mektup gönderilirken posta kodu önemlidir. Her il ve ilçelere ait posta kodları mevcuttur. Bolu posta kodunu merak eden vatandaşlarımız için bu haberi hazırladık. Posta kodu, bir adrese mektup gönderildiğinde ya da kargo gönderildiğinde gerekli olan harf veya basamak serisidir. Posta kodları her ile ve ilçeye göre değişiklik göstermektedir. Bazı yerlerde posta kodu zorunludur. Vatandaşlar Bolu posta kodunu merak etmekte ve araştırmaktadır.
YAŞAM
22 Temmuz 2022 - 08:27
Posta kodu nedir? Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodları
Posta kodu birçok alanda gereklidir. Her ilin ve ilçenin posta kodları farklıdır. Vatandaş Bolu posta kodunu merak etmektedir. Bolu posta kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İşte ayrıntılar.
YAŞAM
22 Temmuz 2022 - 08:27