Posta kutusunu açar açmaz PTT'ye gidin! Faturanızın 2500 TL'sini PTT ödeyecek: Başvuran kişinin bunu yapması şart!







DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

ÖDEMELER PTT'YE YAPILIYOR







DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Maddi durumu iyi olmayan ve faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından doğal gaz fatura ödeme desteği veriliyor. Bu kapsamda yaptığı başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT üzerinden 900 ila 2.500 TL arasındaki ödemelerini alabiliyor.Doğal gaz desteği almayı isteyenler e-Devlet sisteminde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından başvurularını yapabilirler.Başvurusu incelendikten sonra onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri PTT'ye yapılıyor. Hak sahipleri PTT şubelerine doğal gaz faturalarıyla birlikte gittiklerinde ödemelerini alabilirler.Başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar şunlardır: - T.C vatandaşı olunması, - E-Devlet sisteminden başvuru yapılmış olunması, - Doğalgaz arzının olduğu bölgede yaşıyor olunması, - İkamet edilen adreste ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı aboneliğin olması, - Ödemesi yapılacak faturanın mesken aboneye ait olması ve hakkında SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmiş olması.