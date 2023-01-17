EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 00:15

Posta kutusunu açar açmaz PTT'ye gidin! Faturanızın 2500 TL'sini PTT ödeyecek: Başvuran kişinin bunu yapması şart!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı sosyal destek ödemelerinin kapsamını kış aylarında genişletiyor. Bu kapsamda, soğuk havaların etkisini artırdığı şu günlerde dar gelirli vatandaşlara 900 ile 2.500 TL arasında doğal gaz fatura yardımı yapılıyor. İşte, doğal gaz fatura yardımıyla ilgili merak edilenler...

EKONOMİ
17 Ocak 2023 - 00:15
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Posta kutusunu açar açmaz PTT'ye gidin! Faturanızın 2500 TL'sini PTT ödeyecek: Başvuran kişinin bunu yapması şart!
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Maddi durumu iyi olmayan ve faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından doğal gaz fatura ödeme desteği veriliyor. Bu kapsamda yaptığı başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT üzerinden 900 ila 2.500 TL arasındaki ödemelerini alabiliyor.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Doğal gaz desteği almayı isteyenler e-Devlet sisteminde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından başvurularını yapabilirler.

ÖDEMELER PTT'YE YAPILIYOR



Başvurusu incelendikten sonra onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri PTT'ye yapılıyor. Hak sahipleri PTT şubelerine doğal gaz faturalarıyla birlikte gittiklerinde ödemelerini alabilirler.

 doğalgaz fatura desteğ

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar şunlardır:

- T.C vatandaşı olunması,

- E-Devlet sisteminden başvuru yapılmış olunması,

- Doğalgaz arzının olduğu bölgede yaşıyor olunması,

- İkamet edilen adreste ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı aboneliğin olması,

- Ödemesi yapılacak faturanın mesken aboneye ait olması ve hakkında SYD Vakfı tarafından hak sahipliği kararının verilmiş olması.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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