Posta kutusunu açar açmaz PTT'ye gidin! Faturanızın 2500 TL'sini PTT ödeyecek: Başvuran kişinin bunu yapması şart!

Maddi durumu iyi olmayan ve faturasını ödemekte zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından doğal gaz fatura ödeme desteği veriliyor. Bu kapsamda yaptığı başvurusu onaylanan vatandaşlar PTT üzerinden 900 ila 2.500 TL arasındaki ödemelerini alabiliyor.
DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?Doğal gaz desteği almayı isteyenler e-Devlet sisteminde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından başvurularını yapabilirler.
ÖDEMELER PTT'YE YAPILIYOR
Başvurusu incelendikten sonra onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri PTT'ye yapılıyor. Hak sahipleri PTT şubelerine doğal gaz faturalarıyla birlikte gittiklerinde ödemelerini alabilirler.