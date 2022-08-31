Pozantı'da Zafer Şöleni - Adana













Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen Zafer Şöleni konserine Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu ile birden fazla vatandaş katıldı.Konserde ilk başta Pozantı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde müzik kursu gören öğretmen, öğrenci, ev hanımı ve kamu personelinden oluşan 11 kişilik bir ekip sahne aldı.Konserin ikinci etabında sahne alan Savaş Korkmaz ise hem söylediği türküler bunun yanı sıra Anadolu Rock şarkılarıyla izleyicilerin coşkusuna coşku kattı. Belediye Başkanlığı görevinin yanında sanatçı kişiliğiyle de bilinen Başkan Mustafa Çay "Öf Öf" ile "Nem Kaldı" türkülerini seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı konuşmada ise, "Büyük Taarruz'la başlayıp büyük bir zafere dönüşen bu kutlu günün 100'üncü yılına ulaşmış olmanın övüncüyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi aziz milletimize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bize vatan yapan ve vatan kalması için canından vazgeçen tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Arzumuz Türk milletinin Anadolu'da ‘Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan' düsturu ile daha nice 30 Ağustos'larda birlikte olmasıdır" dedi.