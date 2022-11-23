Yemek Tarifleri
23 Kasım 2022 - 12:45

Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay çay yanlarına nefis kurabiye tarifi

Malzemelerin azlığı ve pratik olmasıyla nedeniyle en çok tercih edilen kurabiyelerden olan yeni gelin kurabiyesi lezzetiyle herkesin beğenisi topluyor. Hafif nemli dokusu olan ve anne kurabiyelerine benzeyen yeni gelin kurabiyesi tarifi ve yapılışı haberimizde

Yemek Tarifleri
23 Kasım 2022 - 12:45
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Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay çay yanlarına nefis kurabiye tarifi


Yedikçe yiyesiniz gelecek çayların yanında olmazsa olmaz tariflerden yeni gelin kurabiyesi yediden yetmişe herkesin sevdiği lezzet haline geldi. Mutfakta çok vakit geçirmek istemeyenler için pratif tarif yeni gelin kurabiyesi yapışılı ve püf noktaları haberimizde yer almaktadır

YENİ GELİN KURABİYE MALZEMELERİ

2 adet yumurta



175 gr. tereyağ veya margarin

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 limonun kabuğunun rendesi

1 yemek kaşığı bal (kayısı şeftali reçeli de olur)

Yeteri kadar un (yaklaşık 5 su bardağı)

Dışı için;

Kayısı reçeli veya bal

1 çay bardağı kadar hindistan cevizi

Ortası için;

Meyveli sos veya vişne reçeli

TARİFİ

Derin bir kabın içerisine şeker, margarin, yumurta ve vanilin eklenerek krema kıvamına gelene kadar karıştırılır. Mikser yardımıyla yapılan karıştırma işleminden sonra kontrollü olacak şekilde un ilave edilir ve kabartma tozu konularak karıştırma işlemine deva edilir. Limon kabuğu rendesi ve bal da ilave edilerek kalan un yavaşça eklenir yumuşak bir hamur elde edilir. Kulak memesi kıvamına gelen hamurdan ceviz büyüklüğü kadar parçalar alınarak tepsiye dizilir. Hamurların ortalarına uygun bir araç sayesinde çukurlar açılır ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakılır. Kurabiyeler sıcakken üzerlerine bal ya da kayısı reçeli sürülerek hindistan cevizine bulanır. Kurabiyelerin ortalarına ise meyveli pasta jölesi ya da vişne reçeli gibi ürünler sıkılarak servis edilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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