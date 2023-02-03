Pratik zekalı olanlar 15 saniyede 4 numaralı kapıyı buluyor! Zekanızın gücünü hemen test edin













CEVAP

IQ testi, belirli bir sorunu çözme kararınıza bağlı olarak zeka seviyenizi belirlemenin eğlenceli bir yoludur. Diğer bulmacalar, sorunu dikkatlice analiz etmenizi ve cevabı bulmak için analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi kullanmanızı gerektirir. Zeka oyunu, bulmacalara bir eğlence unsuru ekleyerek basit bir bulmacayı daha ilginç hale bürür.Cevap gözünün önünde olmadığı için, bir çözüm bulmak için çok düşünmelisin. Yani önünüzde prensesin resmin çıkışına ulaşabilmesi için 4 numaralı kapıyı belirlemeniz gereken farklı bir test var.Hazır olduğunuzda, 20 saniyeyi başlatın! Prensesin kuleden kaçabileceği 4 numaralı kapıyı belirlemelisin. Bulmaca, bir kuleye kilitlenmiş bir prensesin resmidir. Prenses dördüncü kapıdan kaçabileceğini öğrendi. Ama sadece 3 kapı var. 4 numaralı kapıyı nasıl bulur? Üç kapı arasında 4 numaralı kapıyı bulmalısın Bunu yapmak için 20 saniyen var. Süreniz dolmadan aşağıdaki cevaba bakmamayı unutmayın! 3… 2… 1… Ve süreniz doldu!Resimdeki kapı sembollerine dikkatli bakarsanız çıkış kapısını tanırsınız. Kapının sembollerine daha yakından bakalım: Birinci kapının sembolü 4 rakamından oluşuyor. İkinci kapının sembolü 1 rakamından oluşuyor. Üçüncü kapının sembolü 2 rakamından oluşuyor. Doğru cevap, ilk kapının prensesin kuleden kaçabileceği 4 numaralı kapıdır.