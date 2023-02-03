YAŞAM
03 Şubat 2023 - 16:32

Pratik zekalı olanlar 15 saniyede 4 numaralı kapıyı buluyor! Zekanızın gücünü hemen test edin

Bugünkü IQ testinde, prensesin bu odadan 4 numaralı kapıya götürülmesi gerekiyor. Sadece IQ'su yüksek kişiler, prensesi 20 saniyede odadan çıkaracak olan 4 numaralı kapıyı bulabilir. Zekanıza güveniyorsanız, çözüme ulaşmak için hemen 20 saniyelik süreyi başlatın. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

YAŞAM
03 Şubat 2023 - 16:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Pratik zekalı olanlar 15 saniyede 4 numaralı kapıyı buluyor! Zekanızın gücünü hemen test edin


IQ testi, belirli bir sorunu çözme kararınıza bağlı olarak zeka seviyenizi belirlemenin eğlenceli bir yoludur. Diğer bulmacalar, sorunu dikkatlice analiz etmenizi ve cevabı bulmak için analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi kullanmanızı gerektirir. Zeka oyunu, bulmacalara bir eğlence unsuru ekleyerek basit bir bulmacayı daha ilginç hale bürür.

Cevap gözünün önünde olmadığı için, bir çözüm bulmak için çok düşünmelisin. Yani önünüzde prensesin resmin çıkışına ulaşabilmesi için 4 numaralı kapıyı belirlemeniz gereken farklı bir test var.



zeka testi

Hazır olduğunuzda, 20 saniyeyi başlatın!

Prensesin kuleden kaçabileceği 4 numaralı kapıyı belirlemelisin. Bulmaca, bir kuleye kilitlenmiş bir prensesin resmidir.

Prenses dördüncü kapıdan kaçabileceğini öğrendi.

Ama sadece 3 kapı var. 4 numaralı kapıyı nasıl bulur?

Üç kapı arasında 4 numaralı kapıyı bulmalısın

Bunu yapmak için 20 saniyen var.

Süreniz dolmadan aşağıdaki cevaba bakmamayı unutmayın!

3…

2…

1… Ve süreniz doldu!

zeka testi

CEVAP

Resimdeki kapı sembollerine dikkatli bakarsanız çıkış kapısını tanırsınız. Kapının sembollerine daha yakından bakalım:

Birinci kapının sembolü 4 rakamından oluşuyor.

İkinci kapının sembolü 1 rakamından oluşuyor.

Üçüncü kapının sembolü 2 rakamından oluşuyor.

Doğru cevap, ilk kapının prensesin kuleden kaçabileceği 4 numaralı kapıdır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ