Prefabrik ev almak isteyenlere müjde! 50 bini sizden, 200 bin TL'si devletten! Bu fırsat kaçmaz

Prefabrik ev almayı düşünen vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. Bu yardımla birlikte 200 bin liraya dek yardım sağlanacak. Bu desteğin geri ödemesi yalnızca 50 bin lira olacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında prefabrik evler için yardım desteği başlatıldı. Evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar bir süreliğine barınma ihtiyaçlarını karşılamak istiyor.
Büyük depremin ardından çalışmalar devam ederken pek çok vatandaş sağlam olmayan yapılar sebebiyle hayatını kaybetti. Bu acı durum nedeniyle dayanıksız yapıların yapılmasına izin veren bazı müteahhitler suçlu oldukları tespit edilerek cezaevine alındı. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar ise kaldıkları binaların sağlamlığı konusunda emin olamamakta. Depremin ardından betonarme temelli yapılar insanlarda korku uyandırmakta. Bu nedenle prefabrik ev edinmeyi düşünen vatandaşlara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan nakit para desteği geleceği duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın ardından prefabrik ev fiyatları merak edilmekte. Kaldıkları yapılar dayanıksız olan depremzede vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi olan kişilere verilecek bu destek 200 bin lira miktarında. Bu desteği almak isteyen vatandaşların tapuya sahip olmaları gerekmekte. Başvuru işlemlerini yapmak isteyen kişilerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gitmeleri gerekiyor. Kampanyalı ve kampanyasız çeşitli prefabrik evlerden birini edinmek isteyenler bu destek ile bakanlık önderliğinde prefabrik ev sahibi olabilecekler.