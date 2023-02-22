Prefabrik ev satışları patladı! Kendi evini yapana 200.000 TL hibe: Siz de alabilirsiniz!

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından yıkılan binaların ardından pek çok vatandaş evlerini kaybetti. Hükümet bu yaşanan mağduriyet sonrası harekete geçti. Depremde evini kaybeden vatandaşların, prefabrik veya betonarme ev yaptırmak için devletten 150 bin ile 200 bin TL arasında destek alacağı bildirildi. Belirlenen şartların karşılanması durumunda vatandaşlara destek ödemesi yapılacak.
PREFABRİK EV YAPIMINA DEVLETTEN DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası, fakirlik sınırının altındaki konut sakinlerine yönelik prefabrik ev yapımında kullanılması için 200 bin TL ödenek sunulacak. Bu kapsamda 2022 yılında ihtiyaç sahibi dezavantajlı konut sakinlerine toplamda 11,5 milyar TL destek ödemesi yapılacağı duyuruldu. İhtiyaç sahipleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak betonarme ev desteği dahil 200 bin TL ödeme alabilecek, Ayrıca evin onarım ihtiyacını karşılayamayan hane sakinlerine 75 bin TL daha destek verilecek.
PREFABRİK EV YARDIM ÖDEMESİ BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Prefabrik veya betonarme ev inşası için destek talebinin onaylandığını öğrenmek için ALO 183'ü arayarak veya ALO 14 sosyal destek telefonunu arayarak öğrenebilirsiniz. Öte yandan e-devlet hesabınıza girerek prefabrik veya betonarme ev destek yardım müracaatının sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
İŞTE PREFABRİK EV FİYATLARI
70 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli fiyatı 312 bin 900 TL 75 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 314 bin 900 TL 78 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 324 bin 900 TL 79 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev fiyatı, 321 bin 900 TL 81 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 346 bin 900 TL Prefabrik Ev 84 m2 fiyatı, 396 bin 900 TL Prefabrik Ev 85 m2 3+1 Süper Kampanyalı Fiyatı, 381 bin 900 TL 90 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 387 bin 900 TL Süper Kampanyalı 100 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 429 bin 900 TL 101 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı, 389 bin 900 TL