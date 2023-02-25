Kahramanmaraş'da meydana gelen iki büyük deprem sonrasında devlet tarafından prefabrik ev yapacaklara görülmemiş destek verildi. Devlet tarafından 150 bin TL desteğini açıklarken şartlar ise tek tek duyuruldu. Ülke genelinde 11 ili etkileyen deprem sonrasında binalar yıkılırken konutların güvenilir olması için büyükşehirler de yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tedirgin halleri gözlemlendi. Prefabrik evlere gelen yoğun ilgi sonrası destek sunuldu.
Finans
25 Şubat 2023 - 12:45
Prefabrik evini yapana devletten büyük destek! Şartları taşıyana 150.000 TL'lik geri ödemesiz ev parası!
Devlet prefabrik ev yapanlara destek eli uzattı. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlara destek verilirken 150 bin TL'ye ev sahibi olabileceksiniz. Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren devlet desteği hakkında merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Finans
25 Şubat 2023 - 12:45