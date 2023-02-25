Prefabrik evini yapana devletten büyük destek! Şartları taşıyana 150.000 TL'lik geri ödemesiz ev parası!







PREFABRİK EV YAPACAKLARA DESTEK







150 BİN TL PREFABRİK DESTEĞİ

PREFABRİK EV YARDIMI NE KADAR?

Kahramanmaraş'da meydana gelen iki büyük deprem sonrasında devlet tarafından prefabrik ev yapacaklara görülmemiş destek verildi. Devlet tarafından 150 bin TL desteğini açıklarken şartlar ise tek tek duyuruldu. Ülke genelinde 11 ili etkileyen deprem sonrasında binalar yıkılırken konutların güvenilir olması için büyükşehirler de yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar tedirgin halleri gözlemlendi. Prefabrik evlere gelen yoğun ilgi sonrası destek sunuldu.Prefabrik evlerde daha önceden planlayarak üretilmesi üzerine tüm ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanırken bu zaman içerisinde deprem ve toprak kaymasından ötürü prefabrik evler çevre dostu olarak belirtildi. Fiyat avantajlarıyla dikkatleri çeken prefabrik evler üzerinden ev sahibi olanlar için sektör temsilcisi Emin Metin, prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşları kullanılan malzemeler için uyarılarda bulundu.Prefabrik ev yardımının kimlere verileceği hakkında açıklamalar yapıldı. Prefabrik ve betonarme ev yardımı muhtaçlık sınırının altında kalanlara bu destek verilirken aynı zamanda hane halkında kişi başına düşen aylık gelirin ise asgari ücretin üçte birinin altında olması gerekir.Kişilerin ihtiyacına bakılarak ev onarımı için 75 bin Tl olurken prefabrik ev yapımlarında 150 bin TL betonarme ev yapımları ise 200 bin TL destek verileceği belirtildi.