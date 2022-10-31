Kredi
31 Ekim 2022 - 17:46

Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?

Arsası bulunan birçok kişinin kurtarıcısı olan prefabrik evler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Prefabrik evler için konut kredisi verilip verilmediği merak edilirken konu hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kredi
31 Ekim 2022 - 17:46
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Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?
Prefabrik ev yaptırmak isteyen birçok kişi konut kredisi alıp alamayacağı konusunda araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle arsası bulunan kişiler prefabrik ev yaptırmak isterken kredi alıp alamayacaklarını merak ediyor. Ziraat Bankası'nın prefabrik evler için ev kredisi verip vermediği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

ZİRAAT BANKASI PREFABRİK EV KREDİSİ VERİYOR MU?

Prefabrik ev yaptırmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası'nın yüzde 0.99 faiz oranıyla sunduğu prefabrik konut kredisinden yararlanabilmektedir. Bu kapsamda sunulan kredi imkanı için kredi tahsis ücreti de istenmiyor.

Prefabrik Ev Kredisi Veren bankalar

HANGİ BANKALAR PREFABRİK EV KREDİSİ VERİYOR?

Günümüzde en çok tercih edilen konutlar arasında prefabrik evler yer alırken hangi bankaların prefabrik ev için konut kredisi verdiği de merak ediliyor. Prefabrik ev kredisi veren bankalar şu şekildedir:

Ziraat Bankası

Halkbank Halkbank Evim Kredisi

Vakıflar Bankası

Akbank Hem konut, hem de konut ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

İş Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

ING Bank

TEB

Albaraka Türk 60 ay vadeli kredi imkanı sunuyor.

Prefabrik Ev Kredisi

PREFABRİK KONUT KREDİSİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR İSTENİYOR?

Prefabrik evler için diğer konut kredilerinde göre daha uygun faiz oranları ile geri ödeme imkanı sunuluyor. Prefabrik ev kredisi almak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Vatandaşlardan istenen şartlar şekildedir:

18 yaşını tamamlamak.

Kredi almak isteyen kişinin eve ait proforma fatura, gelir belgesi, maaş bordrosu ve kimlik bilgileri ile başvuru yapması gerekmektedir.

Bu krediden yalnızca gerçek kişiler yararlanabilir. Tüzel kişiler prefabrik ev kredisinden yararlanamazlar.

Krediye başvuran kişiler iki gün içerisinde sonuç alabilmektedir. Başvuru yapan kişinin kredi borcunun bulunması ya da daha önce yüklü bir miktarda kredi çekmiş olması kredi notunu etkilemektedir.

Prefabrik ev kredisi almak isteyen kişiler öncelikle daha önce kullanmış olduğu bankalara başvurarak konu hakkında bilgi alabilir. Bu sayede hem daha kolay kredi çekebilir hem de bankanın sunmuş olduğu avantajlardan yararlanabilir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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