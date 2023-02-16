EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 17:30

Prefabrik ve konteyner ev yapmak isteyenler dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan önemli karar: 90 gün boyunca...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle konteyner ev ve prefabrik yapıların ihracatına yasak getirilecek.

EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 17:30
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Prefabrik ve konteyner ev yapmak isteyenler dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan önemli karar: 90 gün boyunca...
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle konteyner ev ve prefabrik yapıların ihracatına yasak getirilecek. Yasağın nedeni, merkez üssü Kahramanmaraş olan son depremler nedeniyle ortaya çıkan acil geçici barınma ihtiyacını karşılamak.

deprem konteynır



Bu yasak, bu dönemde bu tür yapıların ihracatını engelleyecek ve bu yapıların etkilenen bölgelerdeki acil geçici barınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmasına olanak sağlayacak. Açıklamada yasağın sadece Türkiye'den yapılan ihracat için mi yoksa tüm ülkeler için mi geçerli olacağı ise net değil.

 

Bu yasağın geçici bir tedbir olduğunu ve mevcut duruma yanıt olarak uygulandığını belirtmek önemli.  Etkilenen bölgelerdeki koşullara ve geçici barınma ihtiyacının düzeyine bağlı olarak yasağın uzatılması ya da kaldırılması mümkün.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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