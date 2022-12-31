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31 Aralık 2022 - 22:43

Premier Lig'de günün maçları tamamlandı. City takıldı, Arsenal bu fırsatı geri çevirmedi. Manchester United ise Rashford ile güldü

2022'nin son gününde Premier Lig'in belki de bu sezonki kaderi çizildi. Manchester City kritik virajda Everton'a takıldı. Arsenal ise City'nin puan kaybının ardından bu fırsatı kaçırmadı. Arsenal deplasmanda ligin sert takımı Brighton'ı 2-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

SPOR
31 Aralık 2022 - 22:43
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Premier Lig'de günün maçları tamamlandı. City takıldı, Arsenal bu fırsatı geri çevirmedi. Manchester United ise Rashford ile güldü


2022'nin son gününde Premier Lig'in belki de bu sezonki kaderi çizildi. Manchester City kritik virajda Everton'a takıldı. Arsenal ise City'nin puan kaybının ardından bu fırsatı kaçırmadı. Arsenal deplasmanda ligin sert takımı Brighton'ı 2-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Dünya Kupası'nın başlamasından bir hafta önce ara verilen Premier Lig, tekrardan bu hafta içinde başladı. Değişikler var, değişen kadrolar ve yüzler var. Değişmeyen tek şey var: Lider Arsenal. Kırmızı Beyazlılar, kazanmaya, kazanırken zevk vermeye devam ediyor.



Mikel Arteta ve öğrencileri, sezonun ilk 16 haftasında muazzam bir performansa imza attı. İnsanlar, Arsenal'ı 'Mini Manchester City' diye tanımlıyor. Zira, takımın teknik patronu Mikel Arteta, Pep Guardiola'nın eski yardımcısı. Yaz döneminde de City'nin iki oyuncusu Londra'nın yolunu tuttu: Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko. Tam bu noktada Dünya Kupası arası, onları yavaşlatır mı diye düşünülürken Arsenal, bıraktığı yerden devam etti. Mesajı net verdiler: "Sakin olun biz buradayız." Genç çekirdeğine rağmen kusursuza yakın top oynayan Londra ekibi, yenik duruma düştüğü maçlarda bile reaksiyon verip üç puana uzanabiliyor.

Manchester City ise 2022 senesine buruk bir şekilde veda etti. City, öne geçtiği maçta avantajı koruyamadı ve büyük yara aldı. Böylelikle Manchester ekibi, son üç Premier Lig maçında beş puan kaybetti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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