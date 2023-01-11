Prens Harry, İngiliz Kraliyet ailesinin tüm sırlarını ifşa etti!













ABİM İÇİN DÜNYAYA GETİRİLDİM

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp oyuncu olan eşi Meghan Markle ile Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen Prens Harry'nin kısa süre önce yayınlanan anı kitabı Spare'den ortaya çıkan açıklamalar gündemden düşmüyor.Prens Harry, “Yedek” anlamını taşıyan Spare adlı kitabında, şu anda tahtın ilk varisi olan kardeşi Prens William hastalanabileceği için var olduğunu açıkladı. 38 yaşındaki prens, kardeşinin böbreğe veya kana ihtiyacı olması durumunda önlem olarak organ bağışlamak için doğduğunu ve bunu da çocukluk yaşlarında bile bildiğini söyledi.Kitapta Harry, çocukluğunu ve erkek kardeşiyle olan çalkantılı ilişkisini ayrıntılarıyla anlatmış, hatta ailesi bile açıkça William'ın varis, onun da yedek varis olduğunu belirtmiş. Varoluş amacının "eğlenmek ve ihtiyacı olan kardeşinin organlarını bağışlamak" olduğunu söyleyen Harry, babası Kral Charles'ın annesi Prenses Diana'ya o doğduktan sonra "Harika, bana bir varis ve yedek verdin" dediğini de kitabından anlattı.Prens ayrıca kendisinden 2 yaş büyük kardeşi William'ın bir tartışma sırasında kendisine vurduğunu da açıkladı.