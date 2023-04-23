DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:53

Prens Louis'in 5. yaşı el arabası fotoğrafıyla kutlandı

Annesi tarafından bir el arabasıyla itilirken gülümseyen Prens Louis'in fotoğrafı, bugün beşinci doğum gününü kutlamak için yayınlanan iki fotoğraftan biri oldu.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:53
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Prens Louis'in 5. yaşı el arabası fotoğrafıyla kutlandı


  Fotoğraf, el arabasında otururken gözleri parıldayan genç prensin yakın plan çekimidir. Louis, geçen Eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın dördüncü varisi oldu. Gelenekten yeni bir sapmayla, fotoğraflar Catherine tarafından değil, fotoğrafçı Millie Pilkington tarafından çekildi.

Prens



    Annesi Galler Prensesi'nin fotoğrafları, genç kraliyet üyelerinin doğum günlerini kutlamak için düzenli olarak kullanıldı. Bu haftanın başlarında Catherine, 97. doğum gününü kutlamak için merhum Kraliçe'nin bazı torunları ve torunlarının çocukları ile çevrili bir fotoğrafını yayınladı.

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