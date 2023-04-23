Prens Louis'in 5. yaşı el arabası fotoğrafıyla kutlandı













Fotoğraf, el arabasında otururken gözleri parıldayan genç prensin yakın plan çekimidir. Louis, geçen Eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtın dördüncü varisi oldu. Gelenekten yeni bir sapmayla, fotoğraflar Catherine tarafından değil, fotoğrafçı Millie Pilkington tarafından çekildi.Annesi Galler Prensesi'nin fotoğrafları, genç kraliyet üyelerinin doğum günlerini kutlamak için düzenli olarak kullanıldı. Bu haftanın başlarında Catherine, 97. doğum gününü kutlamak için merhum Kraliçe'nin bazı torunları ve torunlarının çocukları ile çevrili bir fotoğrafını yayınladı.