Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!













MİLLİ TAKIMA GALİBİYET PRİMİ OLARAK LÜKS ARAÇ





Suudi Arabistan milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, milli takımın aldığı bu galibiyetin ardından ülkede resmi tatilin ilan edilmesine karar vermişti. Şimdide Veliaht Prensin, oyuncularına kazanma karşılığında galibiyet primi olarak bir Rolls-Royce Phantom alacağı öğrenildi.2022 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en favori takımlarından bir tanesi olarak görülen Arjantin, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a kaybedince büyük bir üzüntü yaşadı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri'nin ve 53. dakikada da Al Dawsari'nin attığı golle zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin'i Katar'da mağlup eden Suudi Arabistan'da kutlamalar bayram havasında geçti. Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Salman, başarı ödülü olarak oyunculara lüks bir Rolls-Royce Phantom otomobil verileceğini söyledi.Prensin haberi futbolcuları sevindirirken, Suudi milli takımının daha fazla maça "ciddi" şekilde hazırlandığı ortaya çıktı.