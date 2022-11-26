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26 Kasım 2022 - 11:19

Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!

Dünya Kupası'nda ilk sürpriz takım Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan oldu. Galibiyetin ardından ülkede milli bayram ilan edildi ve Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Salman, Arjantin'i mağlup eden milli takım futbolcularına 400 bin dolar değerinde Rolls-Royce'lar hediye etti.

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26 Kasım 2022 - 11:19
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Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!


Suudi Arabistan milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenmesinin yankıları sürüyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, milli takımın aldığı bu galibiyetin ardından ülkede resmi tatilin ilan edilmesine karar vermişti. Şimdide Veliaht Prensin, oyuncularına kazanma karşılığında galibiyet primi olarak bir Rolls-Royce Phantom alacağı öğrenildi.

Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi



2022 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en favori takımlarından bir tanesi olarak görülen Arjantin, 22 Kasım'da Suudi Arabistan'a kaybedince büyük bir üzüntü yaşadı. Suudi Arabistan 48. dakikada Al Shehri'nin ve 53. dakikada da Al Dawsari'nin attığı golle zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

MİLLİ TAKIMA GALİBİYET PRİMİ OLARAK LÜKS ARAÇ

Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi

Dünya Kupası'nın favorisi Arjantin'i Katar'da mağlup eden Suudi Arabistan'da kutlamalar bayram havasında geçti. Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Salman, başarı ödülü olarak oyunculara lüks bir Rolls-Royce Phantom otomobil verileceğini söyledi.

Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi

Prensin haberi futbolcuları sevindirirken, Suudi milli takımının daha fazla maça "ciddi" şekilde hazırlandığı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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