Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Ukrayna lideri Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Ukrayna'daki mevcut durumun ele alındı. Görüşmenin hemen ardından Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, bir duyuru taptı ve Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında bir insani yardım sağlamaya karar verdiğini duyurdu. Ajans, Prens Salman'ın ülkesinin arabuluculuk çabalarına devam edeceğini ve gerilimi azaltmak için ne gerekiyorsa yardım etmeye hazır olduğunu da belirtti.
Ukrayna tarafının Cumhurbaşkanlığı ofisinden kamuoyuna yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Suudi hükümeti tarafından Ukrayna halkı adında kullanılması için ilave 400 milyon dolar insani yardım kararı aldığını ve kendilerine de bu karardan sonra teşekkür dileklerinin iletildiği bildirildi