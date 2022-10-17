DÜNYA
17 Ekim 2022 - 00:03

Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!

Rusya ile olan savaşı devam eden Ukrayna'ya Suudi Arabistan tarafından insani yardım gönderilmesine karar verildi. Veliaht Prens Salman, Ukrayna'ya tam 400 milyon dolar göndereceğini duyurdu.

DÜNYA
17 Ekim 2022 - 00:03
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Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım!


Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Ukrayna lideri Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerle birlikte Ukrayna'daki mevcut durumun ele alındı.

Görüşmenin hemen ardından Suudi Arabistan'ın devlet haber ajansı SPA, bir duyuru taptı ve Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 400 milyon dolar tutarında bir insani yardım sağlamaya karar verdiğini duyurdu. Ajans, Prens Salman'ın ülkesinin arabuluculuk çabalarına devam edeceğini ve gerilimi azaltmak için ne gerekiyorsa yardım etmeye hazır olduğunu da belirtti.



Prens Selman'dan Ukrayna'ya yarım milyon dolarlık insani yardım

Ukrayna tarafının Cumhurbaşkanlığı ofisinden kamuoyuna yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Zelensky'nin Suudi hükümeti tarafından Ukrayna halkı adında kullanılması için ilave 400 milyon dolar insani yardım kararı aldığını ve kendilerine de bu karardan sonra teşekkür dileklerinin iletildiği bildirildi

ABD iLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINA OPEC GERGİNLİĞİ

Suudi Arabistan, Rusya'da dahil olmak üzere OPEC ve OPEC dışı ülkelerle (OPEC+) günlük petrol üretiminin kesilmesi yönünde bir karar aldı. Bu kararın ardından petrol fiyatlarında yukarı yönde gidilmesi sonrası ABD ile Suudi Arabistan arasında bir gerginlik yaşandı.

12 Ekim günü de ABD Senatörü Richard Blumenthal, OPEC+'nın Rusya'ya yardım etme kararını yeniden hatırlatarak Suudi Arabistan'a silah satışını geçici olarak durduran bir basın açıklaması yayınladı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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