"Prestij Meselesi" tekrar vizyona giriyor













Yüksek bütçeli yeni filmi, 3 Şubat’ta seyircisi ile buluşturulmuş ancak meydana gelen deprem felaketinin ardından yapımcının kararı ile gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni gösterim tarihi 2 Haziran olarak belirlendi. Kırmızıgül’ün hem yazıp hem de yönettiği ve yapımcılığını da Murat Tokat’ın üstlendiği Prestij Meselesi, 90’lı yıllarda yolları kesişen Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in ününe uzanan yolculuğunu ele alıyor.