Yüksek bütçeli yeni filmi, 3 Şubat’ta seyircisi ile buluşturulmuş ancak meydana gelen deprem felaketinin ardından yapımcının kararı ile gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni gösterim tarihi 2 Haziran olarak belirlendi. Kırmızıgül’ün hem yazıp hem de yönettiği ve yapımcılığını da Murat Tokat’ın üstlendiği Prestij Meselesi, 90’lı yıllarda yolları kesişen Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in ününe uzanan yolculuğunu ele alıyor.
MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 11:35
"Prestij Meselesi" tekrar vizyona giriyor
Mahsun Kırmızıgül’ün 6 Şubat'ta yaşanan depremler sebebi ile vizyondan geri çektiği filmi “Prestij Meselesi” tekrar gösterime girecek.
MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 11:35