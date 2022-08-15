MAGAZİN
15 Ağustos 2022 - 15:57

Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!

Geçtiğimiz ay kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan, bitmeyen balayı tatilinden henüz dönmedi. Son olarak LGBT Onur Yürüşü'ne katılan Seda Sayan, yarı çıplak birisi ile birlikte verdiği pozla konuşulmaya başlandı.

MAGAZİN
15 Ağustos 2022 - 15:57
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Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!


Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, balayı tatilini doyasıya çıkaranlar arasında yer almaya başladı. Her fırsatta genç eşiyle tatile çıkan Seda Sayan, tatil paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.

Seda Sayan



Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte son olarak LGBT Onur Yürüşü'ne katıldı. Sayan ve Ökten Pride etkinliğinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Seda Sayan

Yarı çıplak katılımcıyla poz!

Ne yapsa nereye gitse olay olan Seda Sayan'ın LGBT Onur Yürüyüşü etkinliği de bir o kadar konuşuldu. İsviçre'deki, Pride yürüyüşünü hayranlarıyla paylaşan Seda Sayan, yarı çıplak bir katılımcıyla verdiği pozu ile çok konuşuldu.

Seda Sayan

59 yaşındaki yeni gelin Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, kısa süre içinde binlerce yorum alırken Sayan'ın bazı takipçileri "Pembe etekliyi kocası sandım" yorumlarını yaptılar.

Seda Sayan

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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