Pride yürüyüşüne genç eşiyle katılan Seda Sayan'a çarpıcı yorum!

Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, balayı tatilini doyasıya çıkaranlar arasında yer almaya başladı. Her fırsatta genç eşiyle tatile çıkan Seda Sayan, tatil paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte son olarak LGBT Onur Yürüşü'ne katıldı. Sayan ve Ökten Pride etkinliğinde çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Yarı çıplak katılımcıyla poz!Ne yapsa nereye gitse olay olan Seda Sayan'ın LGBT Onur Yürüyüşü etkinliği de bir o kadar konuşuldu. İsviçre'deki, Pride yürüyüşünü hayranlarıyla paylaşan Seda Sayan, yarı çıplak bir katılımcıyla verdiği pozu ile çok konuşuldu.
59 yaşındaki yeni gelin Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, kısa süre içinde binlerce yorum alırken Sayan'ın bazı takipçileri "Pembe etekliyi kocası sandım" yorumlarını yaptılar.