Prim borcu olan EYT'lilere son duyuru! 31 Mayıs'ta sona erecek: Cumhurbaşkanı yetkisini kullanırsa...

EYT yasasının şartları sağlayan 1,6 milyondan fazla kişinin emeklilik için başvuru yaptığı süreçte, prim günü eksik olan EYT'lilerin borç yapılandırması ile emekli olma hayalleri gerçekleşebilir. Ancak, prim borcunu yapılandırmak isteyenler için 31 Mayıs'ta sona eren süreç kısa bir süre önce tamamlandı. Ancak, talep olması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na tanınan bir ay uzatma yetkisinin kullanılabileceği belirtiliyor ve EYT'lilerin gözleri Beştepe'deki gelişmelere çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için getirilen düzenleme yürürlüğe girdi. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, düzenlemenin detayları hakkında bilgi verdi. Özer, EYT'den emekli olan çalışanın bir ay içinde tekrar işe alınması durumunda, işverenin sosyal sigortalar priminde yüzde 5'lik bir indirim sağlanacağını belirtti. Ayrıca EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişinin çalışmaya devam etmesi durumunda işsizlik priminin kesilmeyeceğinden, maaşının 9 bin 144 TL yerine 8 bin 506 TL olacağını ifade etti. Emekli maaşında ise herhangi bir değişiklik olmayacağını sözlerine ekledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, EYT konusunda düzenlemeler içermekte olup, bu düzenlemeler sayesinde yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açılmıştır. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, EYT ile ilgili merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulunarak, EYT'den emekli olan çalışanın bir ay içinde tekrar işe alınması halinde sosyal sigortalar priminde yüzde 5 indirim sağlanacağını ifade etmiştir. Ayrıca, EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişinin çalışmaya devam etmesi durumunda işsizlik primi kesilmeyeceği için 8 bin 506 TL değil, 9 bin 144 TL maaş alacağı bilgisini paylaşmıştır. Bu düzenleme, emekli maaşlarında herhangi bir değişikliğe neden olmayacaktır.
Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, EYT'nin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanları kapsadığını ve erken emeklilik hakkı elde edeceklerini belirtti. Yaş sınırı olmamakla birlikte, gün sınırlamasının bulunduğunu ve işe başlama tarihine göre gün sayısının değiştiğini söyledi. Özer'e göre, 8 Eylül 1976'dan önce işe başlayanlar 5.000 gün, 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arasında işe başlayanlar da 5.000 gün, 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arasında işe başlayanlar 5.450 gün, 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası işe başlayanlar ise 5.975 gün çalışmaları gerekiyor. Kadın ve erkekler arasında farklı şartlar da bulunuyor. Söz konusu yapılandırma kanunu, 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 7440 Kanun Numarası ile yürürlüğe girdi. Yapılandırma Kanunu, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan tüm borçları kapsamaktadır. Kamuya ait olan borçlar arasında kamu borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait borçlar, gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ait borçlar, büyükşehir belediyesi ve belediyelere ait borçlar, yatırım izleme koordinasyon kuruluna ait borçlar, il özel idaresine ait borçlar ve cezalar yer almaktadır. Kanun metninde belirtilen son müracaat tarihi 31 Mayıs 2022 iken, ilk taksit ödemesi 30 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren taksit ödemelerinin başlamasına olanak sağladı. Ayrıca kanun metninde, Cumhurbaşkanlığı'na uygulama ile ilgili bir aylık bir uzatma yetkisi verildi. Uygulamada yoğun talep oluşması durumunda Cumhurbaşkanlığı bu yetkiyi kullanabilecektir.
Özer, her vatandaşın bu kanundan yararlanması halinde icra takibinin durdurulacağını ve cebri tahsilat ve satış uygulamalarının yapılmayacağını söyledi. Taksitler ödendikçe bu işlemlerin uygulanmayacağını da ekledi. Peşin ödeme yapılması durumunda ise faizden yüzde 90'a kadar indirim yapılacağını belirtti. Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları fiziken veya şahsen ilgili kurumlara veya e-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini de sözlerine ekledi. İhtilaflı borçlar kısmında ise ihtilaflı borçların dava safhasında olup olmamasına göre ana paranın yüzde 50'si indirileceği ve cezaların tamamen kaldırılacağı veya ihtilafın dava safhasında olması halinde de aynı şekilde indirim ve ceza kaldırımı yapılacağı açıklandı.