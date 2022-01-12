Prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti süresi uzatıldı!













Daha öncesinden prim borcu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinde ücretsiz yararlanabilmelerini sağlayan düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermişti. Ücretsiz olarak sağlanan sağlık hizmetiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ise dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni karar kapsamında GSS sisteminde kayıtlı olan ve prim borçlarından dolayı sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar ile birlikte aynı zamanda bakmakla yükümlü yakınları Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde, devlet üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler.Söz konusu karar ile ilgili ortaya çıkması öngörülen tereddütlerin giderilmesinden ve döner sermaye ödemelerinden Sağlık Bakanlığı yetkili olarak kılındı.