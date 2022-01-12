SAĞLIK
12 Ocak 2022 - 11:17

Prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti süresi uzatıldı!

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur'dan prim borcu olan vatandaşların ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan düzenlemeden 2022 sonuna kadar yararlanabilecekleri bildirildi.

SAĞLIK
12 Ocak 2022 - 11:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Prim borcu olanlara ücretsiz sağlık hizmeti süresi uzatıldı!
Daha öncesinden prim borcu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur'luların sağlık hizmetlerinde ücretsiz yararlanabilmelerini sağlayan düzenlemenin süresi 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermişti. Ücretsiz olarak sağlanan sağlık hizmetiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ise dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.







Yeni karar kapsamında GSS sisteminde kayıtlı olan ve prim borçlarından dolayı sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar ile birlikte aynı zamanda bakmakla yükümlü yakınları Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde, devlet üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler.


Söz konusu karar ile ilgili ortaya çıkması öngörülen tereddütlerin giderilmesinden ve döner sermaye ödemelerinden Sağlık Bakanlığı yetkili olarak kılındı. 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi
Omicron varyantı yenilendi! Kıbrıs, Deltacron alarmı verdi
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Bakan Koca Omicron'a karşı uyardı: Kalabalıklardan kaçınalım!
Son Haberler
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Omicron yüz yüze eğitimi etkiler mi? Bakan Özer'de açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan :'Gerekirse çalışanlarımızın durumlarını...
İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı paylaşım!
İntihar ederek hayatına son veren Enes Kara için Tarkan'dan anlamlı...
İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı
İstanbul'da İETT otobüsleri birbirine girdi: 3 yolcu yaralı
HDP'li Semra Güzel için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye sunuldu!
HDP'li Semra Güzel için hazırlanan dokunulmazlık fezlekesi TBMM'ye...
Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!
Genel Kurul isteyen Fenerbahçe, imza kampanyası başlatıyor!
Omicron varyantından TBMM'de nasibini aldı!
Omicron varyantından TBMM'de nasibini aldı!
Gökçeada ve Bozcaada'da sefer iptali kararı!
Gökçeada ve Bozcaada'da sefer iptali kararı!
Sıla'ya karşı darp davası açılan Ahmet Kural'ın cezası kesinleşti
Sıla'ya karşı darp davası açılan Ahmet Kural'ın cezası kesinleşti
Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında kaldı!
Bursa'da dedesiyle yolun karşısına geçen çocuk otomobilin altında...