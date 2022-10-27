EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 21:52

'Prim günüm eksik emekli olamıyorum' diyenlere toplu ödeme fırsatı: Birikmiş primler SGK'dan geri alınabiliyor!

EYT faaliyetleriyle ilgili güncellemeler milyonlarca EYT üyesi tarafından merakla beklenirken prim ödemediği için emekli olamayan vatandaşlara müjde niteliğinde bir bilgi paylaşıldı. Primlerini toplu talep etme hakkına sahip vatandaşlar biriken primlerini başvuruları sonrası SGK'dan geri alabiliyorlar..

EKONOMİ
27 Ekim 2022 - 21:52
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'Prim günüm eksik emekli olamıyorum' diyenlere toplu ödeme fırsatı: Birikmiş primler SGK'dan geri alınabiliyor!


EYT ( Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası çıksa bile hem yıl hem de yaş şartını sağlayamayanlar emekli olamayacaklar. Primlerini borçlanarak veya çalışarak karşılayamayanlar bir defaya mahsus toplu ödeme alabiliyorlar.

Toplu ödenek alma imkanından faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurulması gerekiyor. Ölüm halinde bu ödeme kişinin yakınları tarafından tahsil edilebiliyor.

ÖDEMELERİN TAMAMINI ALMA İMKANI

Birikmiş primler SGK'dan geri alınabiliyor



SSK ve Bağ-Kur üyeleri toplu ödeme alabilirler. Ancak bunun için sigortalı olmaması ve kendi işini yürütmemesi gerekir. Öte yandan emeklilik için zorunlu 3 koşuldan biri de chem yıl hem de yaş şartını doldurmak.

Ödemenin geri alınabilmesi için SGK il merkezine veya il müdürlüğüne yazılı talepte bulunulması gerekmektedir. Ödenecek tutarda bir güncelleme yapılacak ve hesaplamalar, dosyalama tarihine kadar geçen süre için güncelleme faktörüyle gerçekleştirilecek.

Ölen vatandaşların yasal mirasçıları da toplu para talepleri alabilir. Bu kapsamda ölüm aylığının bağlanmamış olması gerekiyor. Bu miktarı talep etmek için SGM müdürlüklerine dilekçe verilmesi gerekiyor.

Ödeme tutarı, o sırada yatırılan tutarın katsayısının yıllık olarak güncellenmesiyle belirlenir. SSK, (4A) 2008'den önce kendi adlarına ödenen işçi ve işveren primlerini sadece 2008'den sonra ödeme yapar. Tarihler arasında fark yoktur ve Bağ-Kur (4B) vatandaşlarına ödenen tüm ikramiyeler iade edilir. Bu primler sadece maluliyet, yaşlılık ve hayatta kalma sigortası içindir. Sağlık ve doğum-askerlik gibi borçlar için ödenen primler iade edilmez.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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