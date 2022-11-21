Primleri yetmeyen EYT'liler nasıl emekli olacak?







PRİMİ YETERSİZ OLANLAR EYT'DEN YARARLANABİLECEK Mİ?







EYT'DEN YARARLANMAK İÇİN PRİM EKSİĞİ OLANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

SSK VE BAĞ-KUR'DA BİRLİKTE ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Emeklilikte yaşa takılanların emekli olmasını sağlayacak EYT yasasında son düzenlemeler yapılıyor. Ortalama 1,5 milyon kişiyi kapsayan EYT yasası ile primini doldurmayanların nasıl emekli olabileceği ise merak ediliyor.Primini dolduramayanlar askerlik veya doğum borçlanmasıyla tamamlayamadıkları zaman sigorta çeneğinden faydalanabiliyorlar. Asgari ücretteki artış ile borçlanma oranlarında da artış yaşanacak. Yasanın çıkmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak borçlanma sağlanabilecek.İş kazası ya da işten kaynaklı hastalıklardan dolayı çalışma gücünün %60'ını kaybetmiş olanlar emekli olarak maaş alabilecekler.Erkek çalışanlarda askerlik borçlanması ve kadın çalışanlarda doğum borçlanmasından dolayı eksik prim olduğunda isteğe bağlı sigorta seçeneğiyle eksik primler doldurulup emekli olunabilecek. Ayrıca BAĞ-KUR'lu olanlarda prim ihya etme imkanı da bulunuyor. Asgari ücretle birlikte borçlanmalar da artacağı için EYT çıkar çıkmaz düzenlemelerin yapılması gerekiyor.Sigortalı olarak 2008'den önce çalışmaya başlayan ve birçok statüde çalışıp hizmet birleştirme sureti ile emekliliğinde son yedi sene içerisinde maksimum çalışılan statünün koşulları aranmaktadır. SGK mevzuatı doğrultusunda 1 sene 360 gün, yedi sene de 2520 gündür. Çalışma hayatının son yedi senesinde en çok hangi statüde prim günü bildirildiyse o statü üzerinden emekliye ayrılmak mümkün oluyor.