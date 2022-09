‘Proanim-Probiotics In Animal Husbandry' Isimli Avrupa Birliği Projesinin Eğitim Toplantısı Gerçekleşti - Aydın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) paydaşı olduğu AB Erasmus+ Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık Projesi çerçevesinde yürütülen 'Proanim-Probiotics in Animal Husbandry' isimli Avrupa Birliği projesinin beşinci eğitim toplantısı, Moldova Kişinev'de gerçekleştirildi.Moldova'dan Agricultural State Üniversitesi'nin ev sahibi olduğu proje eğitim toplantısına, Türkiye'den ADÜ'yü temsilen proje yürütücüsü Prof. Dr. Murat Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bulgaristan'dan Agricultural Institute-Stara Zagora, Litvanya'dan Lithuanian University of Health Sciences, Sırbistan'dan Institut Za Stocarstvo Beograd-Zemun'dan proje araştırıcıları katıldı.Toplantıda her ülke temsilcisinin eğitim sunumlarının ardından Agricultural State Üniversitesi'nin çiftlik ve uygulama alanları ziyaret edildi. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi tebrik eder, çalışmalarının devamını dilerim" dedi.