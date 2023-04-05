Prof. Dr. Naci Görür'den siyasetle karışık deprem yorumu! 'Türkiye diz çöker' diyerek açıkladı: Marmara'da...







BİR KENT İÇİN 6 BİLEŞEN!











İSTANBUL DEPREMİ GERÇEKLEŞİRSE EKONOMİ BÜYÜK ÇÖKÜŞ YAŞAR

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu bugünkü toplantısında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası temsilcilerini dinledi. Komisyon toplantısına çevrimiçi bağlanan Görür, deprem dirençli kentlerin deprem yıkamayacağını ve ölümlerin tesadüfen olacağını belirtti. Görür, kentlerin deprem direncinin nasıl artırılabileceği konusunda komisyonun çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.Bir kentin 6 bileşeninin olduğunu söyleyen Görür, yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem ve ekonominin bu bileşenlerden oluştuğunu ifade etti. Demokratik ülkelerde bir kentte vali ve seçilmiş bir belediye başkanının olduğunu belirten Görür, bu yöneticilerin depremle ilgili bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Gerekli eğitimlerden geçirilmeden önce yöneticilerin atanmaması gerektiğini belirten Görür, bir deprem ülkesinde temel bilgilerin alınmasının önemli olduğunu söyledi.İkinci bileşenimiz halk. Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kentte yaşayanların, deprem riskine karşı bilinçli olmaları, afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilmeleri önemli. Bu bilinçlenme süreci, eğitimle başlar, sosyal medya aracılığıyla devam eder. Üçüncü bileşenimiz altyapı. Depremde en önemli etkenlerden birisi, altyapıdaki yıkım ve hasarlardır. Bu nedenle, altyapıların depreme dayanıklı olması gerekmektedir. Altyapıdaki hasarların en aza indirilmesi için, özellikle elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi hayati önem taşıyan sistemlerin, depreme dayanıklı malzemelerle yapılmış olması şarttır. Dördüncü bileşenimiz yapı stoku. Yapı stokumuzda deprem yönetmeliğine uygun olmayan, eski ve çürük binalar var. Bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya yıkılması gerekiyor. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, yalnızca binaları değil, içinde yaşayan insanların hayatını da kurtaracaktır. Beşinci bileşenimiz çevre ve ekosistem. Doğal alanların korunması ve depreme dayanıklı hale getirilmesi, kentlerimizin depreme dayanıklı hale gelmesinde büyük önem taşıyor. Kentlerdeki yeşil alanlar, parklar, ormanlar ve su kaynakları, deprem anında bir sığınak görevi görebilir. Altıncı ve son bileşenimiz ekonomi. Deprem, sadece insanların hayatını değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de olumsuz etkiler. Deprem öncesi ve sonrası ekonomik tedbirler alınması gerekiyor. Özellikle deprem sonrası, ekonomik kalkınma planları yapılmalı ve depremzedelere ekonomik destek sağlanmalıdır. Sonuç olarak, deprem dirençli kentlerin oluşturulması için, tüm bu bileşenlerin bir arada ele alınması ve depreme dayanıklı kentler için gerekli adımların atılması gerekiyor. Ancak bu şekilde, deprem anında hayat kayıpları ve yıkımlar en aza indirilebilir.Eğer beklenen İstanbul depremi gerçekleşirse, Marmara Bölgesi Türkiye'nin ekonomik faaliyetlerinin yüzde 60'ına ev sahipliği yapmakta ve İstanbul'daki iş dünyasının deprem için yeterince hazırlıklı olmaması nedeniyle Marmara Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetler duracak. Bu durum, Türkiye'nin ekonomik anlamda büyük bir çöküş yaşamasına neden olacak. Eğer Türkiye ekonomik anlamda çökerse, hem ekonomik bağımsızlığını hem de siyasi bağımsızlığını kaybedeceği konusunda endişeliyim.