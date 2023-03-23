Prof. Dr. Okan Tüysüz'den üç kente 'Depreme hazır olun' uyarısı!













KUZEY ANADOLU FAYINDA 3 RİSKLİ YER

Jeolog, Profesör. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 3 kent için deprem uyarılarında bulundu. Kuzey Anadolu'da bulunan Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem riskleri bir de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Çorum, Amasya ve Merzifon'a odaklandığı görülen Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki depremleri hatırlattı ve bunlara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda bizleri uyardı.Jeolog, Profesör. Dr. Okan Tüysüz, Twitter hesabı üzerinde şu bilgileri paylaştı. "Kuzey Anadolu Fayı Niksar'da iki kola ayrılıyor. Güney Kol 1939 Erzincan depreminde kırılmış olan en batı noktasını oluşturuyor. Niksar'dan Taşova Kargı ve Tosya'ya uzanmış olan ana kol 1942 ve 1943 depremlerinde yıkıldı. Diğer bir fay kolu ise batıda Niksar'dan Esençay, Suluova güneyinden Hamamözü, Merzifon ve Laçin'e kadar uzanır. Merzifon Ovası'ndan Sıklık Boğazı'na ve Çorum'a kadar uzanan faylar olmakla birlikte bunlar MTA haritasında inaktif olarak sınıflandırılmaktadır.Fakat söz konusu bu fayların üstünde ara ara depremler meydana gelmektedir. Emre ve diğerleri (2020), Esençay fayının 3700 yılda deprem üretmediğini ve 6,8 ile 7,3 arasında deprem üretebileceğini belirtmektedir. Bu kadar geniş mesafelerde deprem üreten faylar için gelecekteki depremlerin olasılığını belirlemek ise oldukça zordur. Ülkemizin diğer bölgeleri gibi Çorum, Amasya ve Merzifon da bu büyüklükteki depremlere her zaman hazırlıklı olmalıdır."