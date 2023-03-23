Jeolog, Profesör. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve paylaşımında 3 kent için deprem uyarılarında bulundu. Kuzey Anadolu'da bulunan Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, deprem riskleri bir de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Çorum, Amasya ve Merzifon'a odaklandığı görülen Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki depremleri hatırlattı ve bunlara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda bizleri uyardı.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 11:41
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den üç kente 'Depreme hazır olun' uyarısı!
Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kuzey Anadolu'daki Çorum, Amasya ve Merzifon fayları üzerinde değerlendirme yaparak depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmamız gerektiği" uyarısında bulundu.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 11:41