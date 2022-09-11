SAĞLIK
11 Eylül 2022 - 09:39

Prof. Dr. Şener: 'Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs döneminde yaz aylarındaki normalleşme sonrası vaka sayılarında önemli oranda düşüşler yaşandığına dikkat çekerek, “Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek'' dedi.

SAĞLIK
11 Eylül 2022 - 09:39
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Prof. Dr. Şener: 'Bu kış dönemi rahat geçer diye düşünüyorum'


 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs döneminde yaz aylarındaki normalleşme sonrası vaka sayılarında aslına bakarsak düşüşler yaşandığına dikkat çekerek, “Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek. Buna eşlik eden bir Covid-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum” dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, normalleşmenin yaşandığı yaz dönemi sonrası koronavirüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Alper Şener, yaz aylarındaki normalleşme dönemi sonrası vaka sayılarında önemli oranda düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Kış döneminde Kasım ve Aralık aylarında koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüslerinin aktif hale geleceğini de işaret eden Şener, Bu dönemde Covid-19 yada yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış döneminin rahat geçebileceğini belirtti. Şener, okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında kıpırdanmalar yaşanmasına rağmen ciddi ölçüde olmayacağını da tahmin ettiğini söyledi. Vatandaşların hatırlatma toz aşılarını yaptırması gerektiğinin altını da çizen Şener, hatırlatma dozu aşılarını aslında bir nevi yedek parça değişimi gibi düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.



Hem büyükşehirlerde bunun yanı sıra orta ölçekli şehirlerde küçük şeyler hariç vaka sayılarında aslına bakarsanız düşüşler yaşandığını altını çizen Prof. Dr. Alper Şener, “Hem yatan hasta, hem ayaktan başvuru hastalarında düşüşler var. Bu ister istemez hem sağlık çalışanların çalışma temposunda rahatlamaya meydan veriyor. Hem de vatandaşlarımızda genel bir rahatlamaya yol açıyor. Aslında bu rahatlamaya ihtiyacımız var. Çünkü iki yıldır çok yoğun devam etmekte olan bir hem hastane temposu, hem yoğun bakım temposu, bununla birlikte hastalık temposu ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu yaz dönemini oldukça rahat geçirdik diyebiliriz. Özellikle son iki aydır ki olan periyodu. Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın geneli BA4-BA5 varyantı ile daha fazla zaman boğuşurken, bizdeki BA4-BA5 piki daha kısa sürdü. Bu bizim açımızdan bir avantaj, bu avantajı nasıl değerlendireceğiz. Çok iyi bilmiyoruz yada gözlemleyemiyoruz diyebiliriz. Bir öngörümüz yok, en azından benim kişisel bir öngörüm yok. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem, dolayı koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek o kesin, dolayısıyla buna eşlik eden bir COVID-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum. Ama bu bir temenni, öngörü değil çünkü rakamlara baktığınız zaman onu konfirme edecek, doğrulayacak bir elimizde netleşmiş bir rakam, veri henüz daha yok. Önümüzdeki Kasım ayından sonraki periyotta çok yakın takip edeceğiz. Koronavirüs vakalarında okulların açılmasıyla birlikte illa bir kıpırdanma olacaktır. Ama ben bunun çok anormal ciddi ölçüde çıkacağını tahmin etmiyorum. Çünkü biz dünyanın geneliyle birlikte BA4-BA5 varyantını aslında attık. Yeni gelebilecek varyantlar yine omicron alt grupları, 2.75, BA2.75 gibi alt grup varyantlar var. Eğer bu alt grup varyantlar denovo olarak kendiliğinden kendi virüs havuzumuzdan çıkmaz ya da bir şekilde dışarıdan içeriğe girmezse Türkiye kış dönemini rahat atlatır ümidindeyim” dedi.

‘Hatırlatma dozunu yedek parça gibi düşünmek lazım"

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