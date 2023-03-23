Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkım yaratan depremler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat günü saat 04.17'de Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin 9 saat sonrasında Elbistan'da gerçekleşen depremin ardından fayların büyük ölçüde kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, 20 Şubat günü Defne merkezde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin de aslında bölgede beklenildiğini söyledi. Ana sarsıntıların ardından düzenli aralıklarla 15 binden fazla artçı sarsıntının bölgeyi sürekli olarak sarstığını anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Saha gözlemlerimiz ve sismik verilerimiz birlikte değerlendirildiğinde artçı şokların bir kısmının “Savrun fayı” diye bilinen fayın kuzey kesiminde yoğunlaştığını gördük." diye konuştu.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 23:43
Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı uyarısı: '7 şiddetinde kırılabilir!'
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEU), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinin müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından saha sismik gözlemleri ve verilerin depremin bazı kalıntılarının "Savrun fayı" olarak bilinen kuzey fayına odaklandığını söyledi. Sözbilir, Savrun fayının 6,2 ila 7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini ifade etti.
GÜNDEM
23 Mart 2023 - 23:43