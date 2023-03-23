GÜNDEM
23 Mart 2023 - 23:43

Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı uyarısı: '7 şiddetinde kırılabilir!'

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEU), Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinin müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından saha sismik gözlemleri ve verilerin depremin bazı kalıntılarının "Savrun fayı" olarak bilinen kuzey fayına odaklandığını söyledi. Sözbilir, Savrun fayının 6,2 ila 7 büyüklüğünde depremler üretebileceğini ifade etti.

GÜNDEM
23 Mart 2023 - 23:43
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Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı uyarısı: '7 şiddetinde kırılabilir!'


Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkım yaratan depremler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. 6 Şubat günü saat 04.17'de Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin 9 saat sonrasında Elbistan'da gerçekleşen depremin ardından fayların büyük ölçüde kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, 20 Şubat günü Defne merkezde meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin de aslında bölgede beklenildiğini söyledi.

Ana sarsıntıların ardından düzenli aralıklarla 15 binden fazla artçı sarsıntının bölgeyi sürekli olarak sarstığını anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Saha gözlemlerimiz ve sismik verilerimiz birlikte değerlendirildiğinde artçı şokların bir kısmının “Savrun fayı” diye bilinen fayın kuzey kesiminde yoğunlaştığını gördük." diye konuştu.



Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı uyarısı

"7 ŞİDDETİNDE DEPREMLER OLABİLİR"

Savrun fayı hakkında bilgi veren Sözbilir, bölgeyle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çardak fayının doğu ucundan başlayan Savrun fayı ikinci büyük çarpmada kırılarak Göksun'un güney kısmından Kadirli ilçesine kadar uzanıyordu. Uzunlukları 20 km ve 40 km olan iki fayın yeri 6 Şubat Büyük tarihsel sarsıntılardan sonra Göksun tarafındaki büyük gerilme birikimi nedeniyle, Savrun fayının kuzeyinde 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geliyor Normal koşullarda bir fay 20 km uzunluğunda 6,2 büyüklüğünde depremler üretebilir. Bu faylar, büyüklüğü 7,0'a kadar olan depremler üretebilir.

Prof. Dr. Sözbilir'den Savrun Fayı uyarısı

"FAYIN KUZEY SEGMENTİNDE KIRILMALAR BAŞLADI"

Ancak bugüne kadar güney fayının başlangıcına ilişkin sismik veri bulunmamaktadır. Ancak Savrun fayının 20 km kuzeye doğru olan bölümü 1,5 ayda 4'ten fazla depremi tetikledi ve üretti. Bu durumda, normal şartlarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemel olan Savrun fayının kuzey kesiminin, deprem düzeyi 4 ve üzeri çok sayıda deprem üreterek faylanmaya başladığı söylenebilir."

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