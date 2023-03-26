Profesör Naci Görür tek tek açıkladı! İstanbul'un bu ilçeleri çok sağlam, bu ilçeleri ilk depremde yerle bir! Büyüklüğünü de duyurdu







“Minimum 7,2, maksimum 7,6”











Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isim. Son olarak İstanbul'daki en sağlam ve en zayıf zeminlere ilişkin açıklamalarda bulunan Görür, beklenen Marmara depremi hakkında da görüşlerini paylaştı. İstanbul'un en sağlam ve en zayıf zeminlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Çamlıca semtindeki zeminin sondajla bile zor kazılabileceğini ifade etti. Beklenen İstanbul depremi ile ilgili ise Görür, Marmara Denizi'nde oluşacak depremin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olabileceğini söyledi. Görür, vatandaşların deprem öncesi tedbirlerini almaları gerektiğinin altını çizdi.Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen Marmara depremi ile ilgili sık sık dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Son açıklamasında, İstanbul'daki en sağlam ve en zayıf zemine sahip olan semtleri açıkladı. En sağlam semtin Çamlıca olduğunu belirten Görür, buradaki zemini sondajla bile zor kazabileceğini söyledi. En zayıf semtin ise Ataşehir olduğunu ifade eden Görür, buradaki zeminin pek sağlam olmadığını söyledi. Görür, Marmara denizi sahilinde bulunan tüm yerleşim yerlerinin en şiddetli şekilde etkileneceğini belirtti. İstanbul'da beklenen depremin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını ve bütün hazırlıkların ve senaryoların buna göre yapıldığını ifade etti. Ayrıca Görür, depremin Avrupa Yakası'nda daha fazla hasara yol açacağını ve İstanbul'da depremin şiddetini en az hissedecek ilçelerin kuzeydeki yerler olduğunu belirtti. Güneyde en fazla 9, kuzeyde ise 6 şiddetine kadar varan yerlerin olduğunu söyleyen Görür, eski kayaların olduğu yerlerin daha sağlam olduğunu belirtti. Zemini sağlam olmayan semtler ile ilgili açıklama yapan Görür, Ataşehir'in zemininin pek sağlam olmadığını, Avcılar da dahil olmak üzere kabul edilebilir nitelikte, inşaat yapılabilir nitelikte olduğunu belirtti. Büyükçekmece ve Küçükçekmece çevresinde ise en ufak bir şey yapsan bile kayabileceğini belirtti. Görür'ün açıklamaları, İstanbul'da yaşayanların deprem hazırlıklarını daha ciddiye almalarına ve gereken tedbirleri alarak deprem sonrası oluşabilecek zararları en aza indirmelerine yardımcı olacaktır.