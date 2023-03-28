Profesör Saraçoğlu kanser ve kalp hastalığının baş düşmanını açıkladı! O besinde 7 bin kat daha fazla var: Özel reçeteyi duyan aktara koşacak













ZENGİN YAĞ ASİTLERİ İLE KANSERLE MÜCADELE EDİN

ŞEKER HASTALIĞINA VE OSTEOPROZA KARŞI KORUR

İLAÇLARDA KULLANILIYOR

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma ve daha sağlıklı bir vücut için önemlidir. Uzmanlar, doğal yağ tüketiminin sağlık açısından etkili sonuçlar verdiğini iddia ediyor. prof. İbrahim Saraçoğlu, bitkisel yağlardan olan bulunan besinin kansere karşı savaştığını ve kalp hastalıklarına karşı koruduğunu anlattı. Omega-3 deposu olan bu besin, balıktan 7.000 kat daha fazla omega yağ asidi içerebilir.Yağı ve tohumu şeklinde şifalı olan keten tohumlarını tüketimini Dr. İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti. Saraçoğlu, keten tohumunun faydalarına ve özelliklerine parmak bastı.Omega-3 yağ asitleri bakımından balıktan daha zengindir, hem dahili hem de harici olarak tüketilerek vücuda katkı sağlar. Mısır ve Asya ülkelerinde hayatın her alanında tercih edilen keten tohumu yağı, balıktan 7000 kat daha fazla omega-3 yağ asidi içerir. Omega-6 ve omega-9 yağ asitlerini de bol miktarda içeren keten tohumu yağı mutlaka soğuk sıkım olmalıdır.Bitki kaynaklı omega-3 yağ asidi alfa-linolenik asit (ALA) içeren keten tohumları, bu asitle kan dolaşımını destekler. Antiinflamatuar alfa-linolenik asit, kemik kaybına neden olan osteoporoza karşı aktif rol oynar ve tip 2 diyabete karşı korur.Akciğer kanseri hakkında kritik bilgiler paylaşan Prof. Omega-3 yağ asitleri bakımından balıktan bile zengin olan bu yemeği İbrahim Saraçoğlu hazırlayamadı. İbrahim Saraçoğlu, hem içerdiği besinler açısından hem de cilt açısından çok faydalı olduğunu belirterek, bu besinin ilaca bile çevrildiğini söyledi.Keten tohumu öğütüldüğünde havaya maruz kalma oranı arttığı için çok çabuk oksitlenir. Bu nedenle tamamen tüketilmesi tavsiye edilir. Toz olarak kullanıldığında cam kavanozda saklanmalı ve az miktarda alınarak bekletilmeden tüketilmelidir. Keten tohumu yağının cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve pullanmayı önlemesi yer alır. Kuru, kaşıntılı ve kızarık cilt ile karakterize bir cilt durumu olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı, cilt elastikiyetini artırır.