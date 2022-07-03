MEDYA
03 Temmuz 2022 - 22:23

Proje 2020 film konusu ve oyuncuları

Proje filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Bilim kurgu türünde ki filmin konusu oldukça dikkat çekici. Proje filmin konusu nedir? Proje filmin oyuncuları kimlerdir? Detaylar burada.

MEDYA
03 Temmuz 2022 - 22:23
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Proje 2020 film konusu ve oyuncuları


2020 yılında vizyona giren Proje filmi gerilim ve bilim kurgu türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmde Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx ve Dominique Fishback gibi oyuncular rol almaktadır. Film Netflix'te yayınlanmaktadır. Film 1 saat 53 dakika sürmektedir.

proje

Proje film konusu nedir?



Yeni bir hap üretilir. Bu hap kullanan kişiye geçici süper güçler verir ve çok tehlikeli bir haptır. New Orleans şehrinde eski bir asker, genç bir kız ve bir polis memuru, hapın orijinal üretim kaynağına ulaşmak için yolları kesişir.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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