Proje 2020 film konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren Proje filmi gerilim ve bilim kurgu türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmde Joseph Gordon-Levitt, Jamie Foxx ve Dominique Fishback gibi oyuncular rol almaktadır. Film Netflix'te yayınlanmaktadır. Film 1 saat 53 dakika sürmektedir.
Proje film konusu nedir?
Yeni bir hap üretilir. Bu hap kullanan kişiye geçici süper güçler verir ve çok tehlikeli bir haptır. New Orleans şehrinde eski bir asker, genç bir kız ve bir polis memuru, hapın orijinal üretim kaynağına ulaşmak için yolları kesişir.