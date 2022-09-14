Proje tamamlandı! Askerin 40 kilogramlık yükü yüzde 80 hafifleyecek













Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Askerimizin 40 kilograma kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz” şeklinde konuştu.Interact Teknoloji tarafından geliştirilen ve sahadan alınan geri bildirimler sonrasında teslimatlarına başlanan sistem, Mehmetçiğin eklem dayanıklılığını artırıyor. Sistem yükü etkili bir şekilde yere aktararak kullanıcısının dayanıklılığını arttırıyor ve tekrarlı dinamik kuvvetlerin oluşturabileceği sakatlanmalara karşı koyuyor. Ergonomik olarak tasarlanmış eklemler, kullanıcının doğal yürüyüşüne imkan tanıyor. Geniş çalışma alanı, koşma, zıplama, yük taşıma, tırmanma, sürünme, çömelme ve ördek yürüyüşü hareketlerine izin veren sistemin yüksek serbestlik derecesine sahip eklemleri karmaşık insan eklem hareketleri ile ideal ahenk sağlıyor. Ayarlanabilir tasarımı sayesinde geniş bir kullanıcı grubuna hitap ediyor. Sistem kolay giyilebilen ince ve vücudu saran bir görünüme sahip. Sistem ayrıca balistik kask, yelek, mühimmat kemeri ve dizlik ile uyumlu şekilde hareket kabiliyeti sağlıyor. Tüm sırt çantası, taktik ayakkabı ve bot çeşitleri ile kullanılabilen sistem, acil durumlar için hızlı çıkartma bağlantıları ile donatılmış bir tasarıma da sahip.