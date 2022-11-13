EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 19:17

Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek

Emekli promosyon ödemeleri birçok banka tarafından ödenmeye devam ediyor. Promosyon tutarları 1 Kasım itibarıyla değişirken Garanti BBVA'dan yeni kampanya duyuruldu.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 19:17
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Promosyon ateşi harlandı! 36 ay devam diyenlere Garanti BBVA şartsız 7.500 TL nakit ödeyecek


Bankaların emekli maaş promosyon kampanyaları devam ediyor. Yılın son aylarına girilmişken ek gelir elde etmek isteyen çok sayıda emekli, bankaların promosyon ödemelerini araştırıyor. Yaz aylarında başlayan promosyon ödemeleri Kasım ayında da devam ediyor. Kamu bankaları için SGK tarafından yeni promosyon oranları belirlendi. Özel bankalar ise belirlenen oranlardan çok daha yüksek miktarlarda promosyon ödemesi sağlıyor.

Garanti Bankası yüksek promosyon veren bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Emekli maaşını 36 ay boyunca Garanti Bankası’ndan alma sözü verenlere 7 bin 500 TL’ye varan nakit ödeme yapılıyor.

30 Kasım’a kadar 7500 TL ödeniyor



Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere hem yüksek tutarda promosyon ödemesi yapılıyor hem de bankanın ayrıcalıklarından yararlanma şansı tanınıyor. Emeklilere maaşlarına göre yapılan ödemelerde üst sınır 6 bin TL olarak belirlendi. Buna ek olarak maaş müşterilerinin 1500 lira kadar da ödül kazanma şansı bulunuyor.

Garanti BBVA’dan emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere 3 bin 600 TL,

3 bin 500 TL – 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 4 bin 200 TL,

7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara ise 6 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon kampanyası 1 Kasım’da başladı ve 30 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar mutlaka başvurularını gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Ayrıca emekli yakınını banka müşterisi yapan kişiler de toplamda 1500 TL’ye kadar nakit ödül kazanabiliyor.

Garanti BBVA’dan emekli promosyon ödemesi almak için bankaya 3 yıllık yani 36 aylık taahhüt verilmesi gerekiyor. taahhüt sözleşmesi imzalandıktan sonra bankaya ilk maaşın yatmasıyla birlikte 3 iş günü içerisinde promosyon ödemesi de hesaplara yatırılıyor.

Banka ayrıca emekli müşterileri için farklı ayrıcalıklar da tanımlıyor. Emekli promosyon ödemesinin yanı sıra emeklilere özel vadeli mevduat ve kredi fırsatı, emeklilere özel menü gibi avantajlar hesaplarına tanımlanıyor. Garanti BBVA emekli müşterileri yüzde 2,08 faiz oranıyla kolayca ihtiyaç kredisi de kullanabilecekler. Bunun için bankanın maaş müşterisi olmak gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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