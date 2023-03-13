Promosyon çılgınlığı o bankaya da sıçradı! 10.000 TL emekli promosyonu için tek yapmanız gereken bu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, son yıllarda bankalarla yaptığı protokoller sayesinde emeklilere ek ödeme hizmeti sunuyor. Bu protokoller kapsamında, SGK'nın belirlediği alt limitlere göre bankalar emeklilerin hesaplarına promosyon ödemesi yapabiliyor.
Protokollerin düzenlenmesiyle birlikte emekliler, maaşları dışında ek bir gelir elde etme fırsatı yakalıyor. Bankaların inisiyatifiyle promosyon tutarları güncellenebiliyor ve hak sahiplerinin hesaplarına toplu olarak yatırılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalarla yaptığı maaş ödemeleri protokolleri, emeklilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bankaların sunmuş olduğu promosyon fırsatları, emeklilerin finansal açıdan daha rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor. Son dönemlerde Türkiye'de ekonomik şartların zorlaşmasıyla birlikte, emeklilerin de bütçeleri sıkıntıya girmeye başladı. Bu duruma kayıtsız kalmayan bankalar, emeklilere destek olmak adına promosyon kampanyaları düzenlemeye başladılar. Bu sayede emeklilerin hayatlarına bir nebze olsun katkı sağlanırken, bankalar da müşteri portföylerini genişletme imkanı buldular. Ancak, 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte bankalar harekete geçti. EYT yasasına göre, 2 milyon 250 bin kişinin emekli maaşı almaya hak kazanmasıyla birlikte, bankalar yeni emekli müşterileri bünyelerine dahil etmek için bir promosyon yarışına girdiler. Bu durum, emeklilerin hayatını kolaylaştırmak için bankaların sunduğu avantajlar açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ancak, bankaların promosyon kampanyalarının sadece yeni müşterileri çekmek amacıyla yapılmaması ve mevcut müşterilerin de faydalanabileceği seçenekler sunması önemlidir. Bankaların müşteri sayılarını artırmak ve emeklilerin maddi durumlarına destek olmak amacı ile düzenlediği promosyon kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Albaraka Türk Katılım Bankası, normal yollarla emekli olanlar ve EYT yasası ile emekli olacak olan vatandaşları bünyesine çekmek için mart ayı promosyon kampanyasını güncellediğini duyurdu. Banka, web sitesi üzerinden detayları paylaştı ve emeklilere özel sunulan kampanya kapsamında müşterilerine avantajlı bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyor. Albaraka Türk Katılım Bankası, mart ayı emekli promosyonu kampanyasını güncelledi. Banka, müşterilerine maaş hesaplarını 3 yıllığına taşıdıktan sonra belirli tutarlarda ek ödeme hizmeti sunacak. Kampanya kapsamında, maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL, maaşı 3.500-7.499 TL arasında olanlara 1.000 TL, maaşı 7.500-9.999 TL arasında olanlara 1.250 TL ve maaşı 10 bin TL ve üzeri olanlara 1.500 TL ek ödeme hizmeti sunulacak. Banka, kampanya dahilinde emeklilerin yanı sıra ailelerini ve yakınlarını da kapsayan bir davet programı sunuyor. Kendisi Albaraka Türk Katılım Bankası'nın emekli müşterisi olan ve en az bir yıl boyunca düzenli maaş ödemesi alan müşteriler, davet ettikleri her bir kişi için 500 TL ek ödeme alacaklar. Bu program kapsamında toplamda 3 bin TL'ye kadar ek ödeme hizmeti sunulacak. Ayrıca, maaş hesabını taşıdıktan sonra en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilere 500 TL tutarında ek ödeme yapılacak. Bu sayede emekliler, fatura ödemelerinde de kolaylık sağlayacaklar. Albaraka Türk Katılım Bankası, promosyon kampanyası ile müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Banka, emeklilerin güvenini kazanmak için müşteri odaklı yaklaşımını sürdürüyor ve müşterilerine sunduğu avantajlarla fark yaratmayı hedefliyor.