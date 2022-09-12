Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak

Temmuz ayı içerisinde emekli ile memur maaşlarına gelen %40'ı aşkın zam sonrasında, emekli promosyon ücretleri de artarak 10.000 TL'ye kadar çıktı. Eylül ayıyla birlikte bankalar adeta promosyon savaşına girerken, yeni yılda yapılması beklenen SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşı zamlarını da hesaba katan bankalar kesenin ağzını bir açtı pir açtı. Bankaların bu atağı sonrasında uzmanlar emekli promosyon ödemelerinin 10.000 TL'yi geçeceğini iddia etti. Detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz... Emekli promosyonlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşı heyecanlandırıyor. Bankalar yeni ayda da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hedeflediği müşteri sayısına ulaşmayı başaran kimi bankalar emekli promosyonlarını düşürdü. Ancak amacına ulaşamayan bankalardaki fiyat artışı ise oldukça fazla oldu. Birçok bankanın emekli promosyonu hesaplarını yeni yılda yapılacak emekli maaşı zamlarını da düşünerek yaptığı öğrenildi.
2022 yılına ait enflasyon rakamlarından sonra milyonlarca vatandaşın gelirini belirleyecek 2023 Ocak ayı emekli zam oranları da belli olacak. Aynı zamanda Temmuz ayındaki zam sonrasında 2023 yılına dair ilk enflasyon tahminleri de yapılmaya başlandı.