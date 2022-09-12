EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:42

Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak

Bankalar emekli promosyon kampanyalarında her geçen gün bir yeniliğe giderek ödemeleri artırıyor. Hal böyle olunca emekli vatandaşlar en yüksek ödemeyi yapan bankaya yönelerek promosyon almak istiyor. Ancak uzmanlar vatandaşların acele etmemesini ve yıl sonuna kadar beklemelerini tavsiye ediyor. Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 10:42
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak


Temmuz ayı içerisinde emekli ile memur maaşlarına gelen %40'ı aşkın zam sonrasında, emekli promosyon ücretleri de artarak 10.000 TL'ye kadar çıktı. Eylül ayıyla birlikte bankalar adeta promosyon savaşına girerken, yeni yılda yapılması beklenen SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşı zamlarını da hesaba katan bankalar kesenin ağzını bir açtı pir açtı. Bankaların bu atağı sonrasında uzmanlar emekli promosyon ödemelerinin 10.000 TL'yi geçeceğini iddia etti. Detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz...

Emekli promosyonlarında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşı heyecanlandırıyor. Bankalar yeni ayda da hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Hedeflediği müşteri sayısına ulaşmayı başaran kimi bankalar emekli promosyonlarını düşürdü. Ancak amacına ulaşamayan bankalardaki fiyat artışı ise oldukça fazla oldu. Birçok bankanın emekli promosyonu hesaplarını yeni yılda yapılacak emekli maaşı zamlarını da düşünerek yaptığı öğrenildi.



2022 yılına ait enflasyon rakamlarından sonra milyonlarca vatandaşın gelirini belirleyecek 2023 Ocak ayı emekli zam oranları da belli olacak. Aynı zamanda Temmuz ayındaki zam sonrasında 2023 yılına dair ilk enflasyon tahminleri de yapılmaya başlandı.

 emekli promosyon ödemeleri

Merkez Bankası verileri paylaştı!

Merkez Bankası tarafından yapılan 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel ve finansal sektördeki temsilcilerle beraber profesyonellerinde katıldığı 41 katılımcıyla sonuçlandı. Yapılan ankette yıl sonu enflasyon tahminleri %70,60 olarak belirlendi.

Ankette emekli zamları da belli oldu!

Merkez Bankası verileri doğrultusunda altı aylık enflasyon oranı %19,84 şeklinde kaydedildi. Yapılan hesap doğru çıktığı taktirde SSK ile BAĞ-KUR emeklilerinin yeni yılın ilk ayında alacakları zam %19,84'ü bularak maaşların yıllık artışı %70'i geçecek.

Emekli maaşı zamlarını da hesaba katıyorlar!

Emekli aylıklarına yapılacak yeni zammı da şimdiden düşünen birçok banka, emekli promosyon yarışını birinci tamamlamak amacıyla ücretlerde büyük artış yapmayı düşünüyor. Bundan dolayı uzmanlara göre emekli promosyon ödemeleri yeni yıla kadar 10.000 TL'yi görecek hatta bu fiyatın üstüne bile çıkacak. Bu yüzden uzmanlar promosyon ödemesini henüz almamış emekli vatandaşların acele etmemesini ve yıl sonuna beklemelerini, böylelikle büyük avantaj sağlayabileceklerini öneriyorlar.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!
Okulla dönüş masraflarını devletten alabileceksiniz! Yaptığınız harcamaları mutlaka kaydedin!
Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı
Dünya markası CANiK, eş zamanlı katıldığı fuarlarda önemli anlaşmalara imza attı
Elinde dolar olana uzman isim İslam Memiş'den uyarı! Bu iki tarihe dikkat edin, 'Yanılıyorlar' dedi ve gerçek rakamları açıkladı
Elinde dolar olana uzman isim İslam Memiş'den uyarı! Bu iki tarihe dikkat edin, 'Yanılıyorlar' dedi ve gerçek rakamları açıkladı
Son Haberler
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için o tarihte çalışmalar başlıyor
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam...
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi...
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık...
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren...
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında...
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme...
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Nazilli’de ilginç soruşturma
Nazilli’de ilginç soruşturma
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak...
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef...