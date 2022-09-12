Promosyon için rekor zam peş peşe geldi! Emekliye yarayan tek zam promosyon oldu! ING, Akbank, TEB işte banka banka en yüksek promosyonlar







Akbank'ın emekli promosyonu kampanyası







İş Bankası emekli promosyonu kampanyası

QNB Finansbank'ın emekli promosyonu kampanyası

Denizbank'ın emekli promosyonu kampanyası

Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası

Kuveyt Türk'ün emekli promosyon kampanyası

TEB'in emekli promosyon kampanyası

Şekerbank'ın emekli promosyon kampanyası

Yapı Kredi'nin emekli promosyon kampanyası

Emekli promosyon ödemesindeki hareketlilik devam ediyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında bankalar promosyon ücretlerini güncellemeye doyamadı. Kimi bankalar ise, ücret güncellemesi ile yetinmeyerek başvuru sürelerini uzatma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bazı bankalar 31 Ağustos'ta son bulması gereken başvuru tarihlerini 30 Eylül'e dek uzattı. Bankalar promosyon yarışını sürdürürken emekli promosyonu veren ve başvuru tarihlerini uzatan bankaların ismi de merak edilmeye başlandı.Banka emeklilerin maaşlarına göre; 4.650 TL, 5.800 TL ve 7.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Aynı zamanda minimum 2 tane otomatik fatura talimatında bulunan müşterileri ile kredi kartı alıp 1.250 TL ve üstünde harcama yapanlara 250 TL ödeme yapıyor.Yapılan bu ödemelerle birlikte emeklilerin kazançları 7.500 TL'ye ulaşıyor. Ayrıca, maaş tarihinden 2 gün önce faiz olmadan para çekebilme imkanı da veriliyor.Banka başvuru tarihini uzatan bankalar arasında yer alıyor. 31 Ekim'e dek süren kampanya doğrultusunda emekli aylığını İş Bankası'na götüren emekliler aylıkları doğrultusunda 5.000 TL, 6.250 TL ve 7.500 TL promosyon alabilecek.Banka müşterilerinin maaşlarına göre 4.650 TL, 5.000 TL ve 7.000 TL ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınını bankaya getirenlere de 1.000 TL ödül ödemesi yapıyor.Banka emekli müşterilerinin maaşlarına göre 675 TL, 850 TL ve 1.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 1 tane otomatik ödeme talimatında bulunan müşterilerine de yine maaşlarını dikkate alarak 1.425 TL, 1.600 TL ve 1.750 TL ödül ödemesinde bulunuyor.Banka müşterilerinin maaşlarına göre 4.850 TL, 6.000 TL ve 7.250 TL ödeme yapıyor. Emekli tanıdığını getiren müşterilere 250 TL ek ödeme imkanı da sunuluyor. ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası Banka yeni müşterilerine 4.650 TL, 5.800 TL ve 7.000 TL ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere de ek 250 TL'lik ödeme yapıyor.Banka müşterilerine maaşlarını dikkate alarak 4.000 TL, 5.000 TL ve 6.000 TL ödeme yapıyor.Banka emekli müşterilerine 8.000 TL'yi bulan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını bankaya getirenlere de kişi başı 250 TL ek ödeme yapıyor.Banka müşterilerine maaşlarına göre 1.500 TL, 1.750 TL ve 2.000 TL'lik promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca üç ay ödemeli kredi, ücretsiz havale ve EFT, eve teslimatlı maaş, şubelerde işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.Banka müşterilerine maaşları doğrultusunda 4.850, 6.000 TL, 7.250 TL promosyon ödemesi yapıyor. Aynı zamanda maaşını taşıyarak iki ay içerisinde otomatik fatura talimatında bulunanlara da 100 TL ek ödemede bulunuyor.