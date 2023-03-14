Promosyon miktarı yeri göğü aştı! Özel sektör çalışanları bu rakamı duyunca çıldıracak!

Yapı kredi Bankası ile Koç Grubu arasında yapılan bu anlaşma, özel sektörde çalışanlara yapılan en yüksek promosyon ödemesi olarak tarihe geçti. Özel sektör çalışanlarının maddi açıdan bir nebze olsun rahatlamaları ve motivasyonlarının artırılması için yapılan bu ödeme, diğer özel sektör şirketlerine de örnek olması gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.
Özellikle pandemi sürecinde özel sektör çalışanları, zorlu bir dönemden geçerek birçok sıkıntı yaşadılar. İş kayıpları, maaş kesintileri, kısa çalışma gibi birçok sorunla karşılaşan özel sektör çalışanları için bu promosyon ödemesi oldukça önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yapı Kredi Bankası, Koç Holding bünyesinde çalışan 82 bin kişiye yapacağı 9050 TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra, kendi çalışanlarına promosyon ödemesi yapmayacağı açıklandı. Bu konuda eleştirilere maruz kalan banka, yaptığı açıklamada, Koç Holding çalışanlarının da Yapı Kredi müşterisi oldukları için promosyon ödemesi yaptıklarını belirtti.