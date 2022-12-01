EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 22:40

Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?

Promosyon ödemelerinde rekor rakamlara imza atılmıştı. Tüm çalışanlar promosyon ödemesi almayı beklerken TÜRK-İŞ Başkanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 22:40
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Promosyon ödemelerinde rekor 41.000 TL olmuştu! Tüm çalışanlara promosyon müjdesi gelecek mi?


Türkiye’de ekonomi gündemi asgari ücret ve EYT üzerinde şekillenirken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan promosyon açıklaması geldi. Asgari ücrete Ocak ayında yapılacak zammın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Promosyon ödemelerinde ise rekor fiyatlar ortaya çıkmıştı. Ergün Atalay’dan promosyon ödemelerine ilişkin çıkış geldi.

Ülkemizdeki birçok özel şirket çalışanlarına promosyon ödemesi yaptı. ancak bazı şirketler promosyon ödemesi yapmayı tercih etmedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, promosyon ödemleriyle ilgili işçilerin sorunlarına dikkat çekerek, promosyonla ilgili sıkıntıların olduğunu ve bunun en geç Ocak ayı içerisinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

İşçilere promosyon ödemesi bilmecesi!



TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, özel sektörde çalışan tüm işçilere promosyon ödemesi yapılması ile ilgili düzenleme yapılmasını önerdi. Bu konuda büyük sıkıntıların oluştuğunu ifade eden Atalay, sorunun çözümü için Ocak ayını işaret etti.

Atalay, şu anda özel sektörün bir bölümünün promosyon ödemesi yaptığını ancak büyük bir bölümünün bundan kaçındığını söyledi. Bunların tamamının ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, işçilerin kendilerine promosyon ödemesi yapılmasını beklediğini ifade etti. Asgari ücretin önemli olduğu kadar taşerondaki işçilerin promosyon ödemelerinden de umutlu olduklarını belirtti.

Promosyon ödemeleri hem kamu kurumları hem de özel sektördeki şirketlerin büyük bölümü tarafından yapılıyor. Bankalar ile kurumlar arasında imzalanan sözleşmelerde rekor promosyon tutarı 41 bin 500 lira olmuştu. Çalışanlar promosyon ödemelerini tek seferde nakit olarak alırken, şirketi promosyon ödemesi yapmayan çalışanlar ise durumdan rahatsız.

Promosyon ödemeleri için düzenleme talep eden işçilerin talebini TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay dile getirdi. Konuya ilişkin ocak ayında düzenleme yapılması beklenirken bu beklentinin karşılanıp karşılanmayacağı ise merak konusu oluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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