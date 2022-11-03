Promosyon tutarı 41 bin TL'ye çıktı! Bankalar memurlar için kesenin ağzını açtı

Emekliler için promosyon kampanyaları sona ererken milyonlarca kamu çalışanına ödenecek promosyon tutarları belli oldu. Bankalar, maaşlarını 36 ay boyunca kendilerinden alma sözü veren müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Devlet kurumlarının yaptığı anlaşmalar ile memurlar ve kurum çalışanları çok yüksek tutarda promosyonu tek seferde alabiliyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hızla büyürken emeklilerde promosyon miktarı 10 bin TL’ye kadar yükselmişti. Ancak promosyon miktarı kamu kurumlarında çok daha yükseklere ulaştı. Devlet memurları için kesenin ağzını açan bankalar, 30 bin lira ila 40 bin lira arasında promosyon ödemek için anlaşmalara hız verdi.
Çalışanlara promosyon tutarı 40 bin lirayı buldu!
Kamu bankaları, devlet kadrolarında yer alan çalışanlara 36 ay kendi bankalarında kalma sözü ile yüklü tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Kurumlar tarafından yapılan toplu sözleşmeler ile çalışanlar ilk maaşlarına ek olarak 40 bin lirayı bulan promosyon ödemesi alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda polisler için 27 bin TL, MEB personeli yani öğretmenler için ise 25 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Üniversite çalışanları için de promosyon ödemeleri yapılıyor. Son olarak Uludağ Üniversitesinde promosyon anlaşması imzalanarak, 7 bin 500 personel için 30’ar bin lira promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Uludağ Üniversitesi çalışanları 15 Aralık’ta 30 bin TL promosyon ödemesi alacaklar.