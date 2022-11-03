Promosyon tutarı 41 bin TL'ye çıktı! Bankalar memurlar için kesenin ağzını açtı







Çalışanlara promosyon tutarı 40 bin lirayı buldu!







Kamuda sözleşmeler yenilendi

Emekliler için promosyon kampanyaları sona ererken milyonlarca kamu çalışanına ödenecek promosyon tutarları belli oldu. Bankalar, maaşlarını 36 ay boyunca kendilerinden alma sözü veren müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Devlet kurumlarının yaptığı anlaşmalar ile memurlar ve kurum çalışanları çok yüksek tutarda promosyonu tek seferde alabiliyor. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti hızla büyürken emeklilerde promosyon miktarı 10 bin TL’ye kadar yükselmişti. Ancak promosyon miktarı kamu kurumlarında çok daha yükseklere ulaştı. Devlet memurları için kesenin ağzını açan bankalar, 30 bin lira ila 40 bin lira arasında promosyon ödemek için anlaşmalara hız verdi.Kamu bankaları, devlet kadrolarında yer alan çalışanlara 36 ay kendi bankalarında kalma sözü ile yüklü tutarda promosyon ödemesi yapıyor. Kurumlar tarafından yapılan toplu sözleşmeler ile çalışanlar ilk maaşlarına ek olarak 40 bin lirayı bulan promosyon ödemesi alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda polisler için 27 bin TL, MEB personeli yani öğretmenler için ise 25 bin 500 lira promosyon ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Üniversite çalışanları için de promosyon ödemeleri yapılıyor. Son olarak Uludağ Üniversitesinde promosyon anlaşması imzalanarak, 7 bin 500 personel için 30’ar bin lira promosyon ödemesi yapılması kararlaştırıldı. Uludağ Üniversitesi çalışanları 15 Aralık’ta 30 bin TL promosyon ödemesi alacaklar.2007/21 sayılı Promosyon Genelgesi’ne göre, banka promosyonları üç kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Komisyon, bankalarla masaya oturarak en yüksek promosyon alınmasına vesile oluyor. Promosyon tutarlarının tamamı personele dağıtılırken, ödemelerin 2 ila 5 yıl arasında olması gerekiyor. Promosyon kampanyalarının başlamasıyla birçok kurum bankalarla sözleşmesini yeniledi. Böylelikle Eskişehir Anadolu Üniversitesi personeli 41 bin 500 lira, Şanlıurfa Harran Üniversitesi çalışanları 37 bin 250 lira, Gaziantep Üniversitesi çalışanları 35 bin lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personelleri 31 bin 100 lira, Adalet Bakanlığı personeli 25 bin lira, Turizm Bakanlığı 22 bin 400 lira, Adana Seyhan Belediyesi çalışanları ise 28 bin lira promosyon ödemesi alacak. Çalışanların aynı bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını alması gerekiyor. sözleşmenin feshi durumunda ise promosyon tutarlarının belirli miktarı bankaya iade ediliyor.