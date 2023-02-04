Emekli maaşı alan kişiler için bankalar tarafından özel ödemeler yapılacak. Şubat ayında artan promosyonlar, milyonlarca emeklinin havalara uçmasına neden olacak. Bankalar peş peşe açıkladıkları promosyon rakamları ile arşa çıktı. Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Garanti, 2023 Şubat ayı için duyurdukları özel ödemeler ile birlikte, emeklilere binlerce liralık ödül promosyonu ödemeye hazırlanıyor. Böylece emekli maaşı alan kişilerin Şubat ayında aldıkları ödemeler artacak. Bu haber, milyonların sevinçle karşıladığı önemli bir gelişmedir.
Finans
04 Şubat 2023 - 10:15
Promosyon tutarları şahlandı! Emekliye promosyon kampanyasında bu bankalar en yüksek rakamı ödeyecek! Almayan sonraki ay pişman olur
Emekli maaşı alan kişiler için bankalar tarafından özel ödemeler yapılacak. Şubat ayında artan promosyonlar, milyonlarca emeklinin havalara uçmasına neden olacak. Bankalar peş peşe açıkladıkları promosyon rakamları ile arşa çıktı. Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Garanti, 2023 Şubat ayı için duyurdukları özel ödemeler ile birlikte, emeklilere binlerce liralık ödül promosyonu ödemeye hazırlanıyor. Böylece emekli maaşı alan kişilerin Şubat ayında aldıkları ödemeler artacak. Bu haber, milyonların sevinçle karşıladığı önemli bir gelişmedir.
Finans
04 Şubat 2023 - 10:15