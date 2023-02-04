Finans
04 Şubat 2023 - 10:15

Promosyon tutarları şahlandı! Emekliye promosyon kampanyasında bu bankalar en yüksek rakamı ödeyecek! Almayan sonraki ay pişman olur

Emekli maaşı alan kişiler için bankalar tarafından özel ödemeler yapılacak. Şubat ayında artan promosyonlar, milyonlarca emeklinin havalara uçmasına neden olacak. Bankalar peş peşe açıkladıkları promosyon rakamları ile arşa çıktı. Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Garanti, 2023 Şubat ayı için duyurdukları özel ödemeler ile birlikte, emeklilere binlerce liralık ödül promosyonu ödemeye hazırlanıyor. Böylece emekli maaşı alan kişilerin Şubat ayında aldıkları ödemeler artacak. Bu haber, milyonların sevinçle karşıladığı önemli bir gelişmedir.

Finans
04 Şubat 2023 - 10:15
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Promosyon tutarları şahlandı! Emekliye promosyon kampanyasında bu bankalar en yüksek rakamı ödeyecek! Almayan sonraki ay pişman olur
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Emekli maaşı alan kişiler için bankalar tarafından özel ödemeler yapılacak. Şubat ayında artan promosyonlar, milyonlarca emeklinin havalara uçmasına neden olacak. Bankalar peş peşe açıkladıkları promosyon rakamları ile arşa çıktı. Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Garanti, 2023 Şubat ayı için duyurdukları özel ödemeler ile birlikte, emeklilere binlerce liralık ödül promosyonu ödemeye hazırlanıyor. Böylece emekli maaşı alan kişilerin Şubat ayında aldıkları ödemeler artacak. Bu haber, milyonların sevinçle karşıladığı önemli bir gelişmedir.

EMEKLİYE ŞUBAT DOPİNGİ! AKBANK, YAPI KREDİ, ING, TEB, GARANTİ PEŞ PEŞE AÇIKLADI, PROMOSYON ARŞA ÇIKTI

Ocak ayının sona ermesi ile birlikte Şubat ayında, 13.5 milyonluk emeklilik nüfusuna yönelik özel bankalar tarafından sunulan emekli maaş promosyonu teklifleri yenilendi. 5.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere binlerce liralık promosyon imkânı sunan Akbank, Yapı Kredi, ING, TEB ve Garanti Bankası gibi özel bankalar, Şubat ayında da emekli maaş promosyonunu sürmekte. Bu nedenle 5.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alanların bu güncellenen promosyon tekliflerinden faydalanmaları öneriliyor. 2023 Şubat ayında yayınlanan güncel emekli promosyon ücretleri ile emeklilerin binlerce liralık promosyon fırsatından faydalanmaları mümkün olacak.



konut

8.000 TL’YE VARAN MAAŞ PROMOSYONU VERİLECEK

Mevcut durumda, Akbank, Yapı kredi Bankası, ING Türkiye, TEB Bankası ve Garanti Bankası tarafından emeklilere Şubat ayında ödeme yapılacak maaş promosyonları için 4200 TL ile 8000 TL arasında değişen tutarlar belirlendi. Buna ek olarak, bu bankaların şubelerinden, mobil bankacılık hizmetleri aracılığıyla veya internet bankacılığı üzerinden emekli olanların Maaş promosyonu başvurusu yapması mümkün. Ayrıca, bu bankalar emeklilere bir koşul daha getirmeksizin ödeme yapabilecekleri 36 ay boyunca bu bankalardan birinde kalmaları yeterli.

MART AYINDA DAHA DA ARTACAK

Mart ayında ödenecek promosyon miktarının çift haneli rakamlara çıkmış olmasının arkasındaki temel neden, EYT'lilerin emeklilik için dilekçe vermeleri ve 1 Mart tarihinden itibaren maaş almaya başlamalarıdır. Bu durum, emekli sayısının 16 milyonu aşmasıyla birlikte, Mart ayından itibaren bankaların 20-25.000 TL aralığında değişen promosyon ödemesi yapmasının beklenmesine yol açıyor. Özellikle Mart ayında emekliye ödenecek promosyon rakamlarının çok daha yüksek olacağına dair tahminler mevcut. Hatta bu rakamların çok daha fazlasının ödenmesi bile konuşulmaktadır.

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