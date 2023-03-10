Promosyon yarışı kızıştı! Maaşını o bankaya taşıyanlar tam 9.200 TL'yi cebine koyacak!

QNB FİNANS BANK EMEKLİ PROMOSYONUNDA ZİRVE YAPTI
EYTlilere en fazla promosyon hangi bankadan! EYT sorunu çözüldü ve 2 buçuk milyon kişi bu sene emekli olacak. Hal böyle olunca 2 buçuk milyon emekliyi elinde tutmak isteyen bankalarda en fazla promosyon ödeme si vererek rekor kırıyor.
QNB finans Bank müşterisi olan EYTlilere özel bir kampanya hazırladı. Ekonominin hızla değişmesinden sonra bu promosyon ödemeleri de bir bir değişiyor. Güncellenen promosyon miktarları da oldukça cazip. Bankalar en yüksek promosyon ödemesi vererek çok daha fazla kişiyi bankasında tutmaya çalışıyor. EYTliler ise hem emekliliğin tadını hem de promosyonun tadını çıkaracak. SGK dan banka seçmesi yaparak ya da e devlet üzerinden emekli aylığı alacakları bankayı seçerek promosyon ödemesinden de yararlanabiliyor..
QNB FİNANSBANK KESENİN AĞZINI AÇTI Uzun zamandır müşteri yarışında olan bankalardan biri olan QNB Finans Bank yeni bir açıklamada bulundu. 3 Mart’tan itibaren emekli maaşını QNB Finans Bank a taşıyan emeklilere 8 bin lira promosyon ödemesi veriliyor. Ayrıca banka emeklilere özel başka promosyonlarda sunuyor.
CardFinans Emekli kredi Kartı’na özel, market ve eczane harcamalarında yıllık bin 200 lirayı bulan indirim ile toplamda 9 bin 200 liralık nakit kazanma fırsatı da tanıyan QNB Finans bank oldukça cazip avantajları ile müşterileri kazanmaya çalışıyor. QNB Finans Banktan maaş alan emekliler üstelik eft ve havale ücreti de ödemeyecek. Ayırca diğer banka atm lerinde de ayda iki kez ücretsiz para çekme işlemi yapma hakkı tanıyacak.