Promosyon yarışına Denizbank da dahil oldu! Son tarih açıklandı

Yıl sonuna yaklaşılırken bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan enflasyon zammının ardından bankalar, müşteri çekebilmek amacıyla cazip promosyon kampanyaları duyurdu. Emekli sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri, yüksek promosyon alabilmek için bankaların kampanyalarını araştırıyor. Özel bankalar, daha önceki yıllarda makul seviyede olan promosyon ödemelerinde büyük zam yaptı. vatandaşların maaşlarına göre ödemeler 7 bin 500 liraya kadar yükseldi. Üstelik bu ödemeler hesaplara tek seferde yatırılarak büyük avantaj sağlıyor. Denizbank da emekli promosyon ödemesi yapan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Denizbank emekli promosyon kampanyası 2022! Maaşını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon ödemesi almak isteyen yüzbinlerce emekli, Denizbank’ın promosyon ödemesinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Özel bankaların birçoğunda promosyon miktarı 7 bin 500 liraya kadar yükselirken, mevcut Denizbank müşterileri ise 3 yıllık maaş alma sözüne ne kadar promosyon alacaklarını merak ediyor. 2022 yılı için Denizbank emekli promosyon ödemesi kampanyası belli oldu. Denizbank, 2022 yılında emekli maaşını bankasına taşıyan mevcut ve yeni müşterileri için promosyon ödemelerinde artışa gitmedi. Bankanın yeni bir kampanya duyurusu yapmaması nedeniyle, promosyon ödemeleri 2020 yılında yapıldığı miktarda geçerli olacak. Denizbank emekli promosyonu ne kadar 2022? Denizbank emekli promosyonu ne kadar belli oldu. Emekli vatandaşların maaşlarına göre değişiklik gösteren miktarlar, 3 yıllık taahhüt verilmesi durumunda hesaplara yatırılacak. Buna göre; Ayda 1.500 TL’nin altında maaş alanlara 675 TL, Ayda 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara ise 1000 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlara ek olarak otomatik ödeme talimatı verilmesi durumunda, promosyon miktarına ek olarak 750 TL daha ödeme yapılacak. Maaşını Denizbank’a taşımak isteyen kişilerin, 31 Aralık 2022 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Emekli maaşımı nasıl taşırım? Emekli maaşını Denizbank’a taşımak isteyenlerin şubeye gitmesine gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları mümkündür. Toplamda 1.750TL’ye varan promosyon ödemesinden yaralanmak için mutlaka 3 yıllık taahhüt verilmesi gerekiyor.