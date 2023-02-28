Promosyon yarışına sihirli değnek değdi! O banka tam 17.000 TL'yi trink verecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla milyonlarca emekli 2023 yılından itibaren emekli maaşlarında %30 oranında artış almıştı ve en düşük emekli maaşı da 3500 TL'den 5500 TL'ye yükselmişti. Bankalar da geçtiğimiz günlerde peş peşe promosyon güncellemeleri yaparak emeklilere daha cazip teklifler sunmaya başladı. Ancak Mart ayından itibaren emeklilere daha yüksek promosyon teklifleri sunulacak ve emekliler seçtikleri bankalardan 17.000 TL'ye kadar promosyon alabilecekler. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte promosyon miktarının daha da artması bekleniyor.
17 BİN TL OLDU! MAAŞ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ MART AYINDA EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEKEmeklilere verilen promosyonlar konusunda bankaların rekabetinin artmasıyla birlikte, güncel promosyon rakamları Temmuz ayından bu yana belirlenmişti. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olan bu rakamlara göre, emekli maaşını taşıyanlar 3.000 ila 8.000 TL arasında promosyon alabiliyorlardı. Ancak Mart ayı için bankaların emekliye verdiği promosyon rakamlarında ciddi bir artış bekleniyor. Bu artışın sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 emekli maaş zammı kararı. Mart ayından itibaren emekliler, seçtikleri bankalardan 17.000 TL'ye kadar promosyon alabilecekler.
17.000 TL PROMOSYON HAZIRLIĞI BAŞLADI
Bankalar, emekli sayısının artacağı düşüncesiyle yeni hazırlıklar yapıyor. Mart ayından itibaren emeklilere daha yüksek promosyon teklifleri sunacaklar. Güncel bilgilere göre, promosyon miktarının en az 17.000 TL'ye kadar yükseleceği konuşuluyor. Ayrıca, EYT düzenlemesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası biraz gecikmişti. TBMM çalışmalarının 28 Şubat tarihinde başlamasıyla birlikte düzenleme de bir ay gecikebilir. EYT'nin çıkmasıyla birlikte, bankaların promosyon miktarını 20.000 ile 25.000 TL arasına çekebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu rakamların Nisan ayından itibaren geçerli olacağı söyleniyor.