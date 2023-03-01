Promosyon yarışında bayrağı o banka kaptı! Başvuranlara 23 bin TL nakit ödenecek

Maaş yüzdeleriyle ilgili çeşitli kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi. Birçok vatandaş bu banka reklamının müjdesini takdir etti. Teklif duyurusu hangi bankadan geldi? İşte tüm detaylar...
EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?
Emekli maaşlarını kendi bankalarından almak isteyen kamu ve özel bankalar hakkında kampanyalar başlatıldı. Vakıfbank Bankası yeni bir tanıtım haberiyle birçok emekliyi heyecanlandırdı. Maaşını 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara işe alım ücretleri ödendi. Bu habere göre bankalarla maaş zammı konusunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 23.000 Türk Lirası promosyon ile ilgili yapılan açıklamada, ’üniversitemiz personel maaş promosyonları kapsamında 3 yıl süre için 19 ocak 2023 tarihinde yapılan açık arttırma sonucunda ihaleye kamu ve özel bankalar davet edilmiş olup, 5 bankanın iştiraki sonucunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank Bankasına kalmıştır. Promosyon tutarı olan 23.000 TL defaten şubat ayı içinde vatandaşa ödenecektir.’’ İfadelerine yer verildi.