Promosyon yarışında bayrağı o banka kaptı! Başvuranlara 23 bin TL nakit ödenecek







EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?







PROMOSYON ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR

Maaş yüzdeleriyle ilgili çeşitli kurumlardan peş peşe açıklamalar geldi. Birçok vatandaş bu banka reklamının müjdesini takdir etti. Teklif duyurusu hangi bankadan geldi? İşte tüm detaylar...Emekli maaşlarını kendi bankalarından almak isteyen kamu ve özel bankalar hakkında kampanyalar başlatıldı. Vakıfbank Bankası yeni bir tanıtım haberiyle birçok emekliyi heyecanlandırdı. Maaşını 3 yıl aynı bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlara işe alım ücretleri ödendi. Bu habere göre bankalarla maaş zammı konusunda anlaşmaya varıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden 23.000 Türk Lirası promosyon ile ilgili yapılan açıklamada, ’üniversitemiz personel maaş promosyonları kapsamında 3 yıl süre için 19 ocak 2023 tarihinde yapılan açık arttırma sonucunda ihaleye kamu ve özel bankalar davet edilmiş olup, 5 bankanın iştiraki sonucunda en yüksek teklifi veren Vakıfbank Bankasına kalmıştır. Promosyon tutarı olan 23.000 TL defaten şubat ayı içinde vatandaşa ödenecektir.’’ İfadelerine yer verildi.Promosyon ödemeleri ile ilgili sürekli yeni bildirimler geliyor. Her banka, promosyon ücretleriyle müşteri çekmek ve vatandaşları çekmek için elinden gelenin en iyisini yapar. Vakıfbank Bankası en yüksek promosyonla vatandaşların ilgisini çekti. Promosyon ücreti için toplam 23 bin Türk Lirası ödeyeceğini açıkladı. Beş banka arasında en yüksek teklifi veren olduğu için bu fiyatı aldığı bildirildi. Birçok emekli adaylık ücretini farklı bankalara öderken, promosyon almayan vatandaşlar Vakıfbank'a gitmeye başladı. Bu yüksek promosyon miktarı halkı şok etti. Maaş promosyonlarıyla ilgili yeni bildirimlerin yapılabileceğine de zemin hazırlamış oldu.